Antônio Pereira viabiliza terreno para construção de sede da UMES de Davinópolis

O deputado Antônio Pereira (DEM) anunciou, na terça-feira (26), da tribuna da Assembleia Legislativa Legislativa, que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), assinou o Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, que possibilitará a construção da sede da União Municipal dos Estudantes Secundaristas (UMES) de Davinópolis, na Região Tocantina.

O anúncio foi feito após reunião do deputado com o secretário de Educação, Felipe Camarão, acompanhado do presidente da Umes de Davinópolis, Douglas Carvalho, e da vice-presidente Jéssica Borges. O documento tem por objetivo a cessão de 49 m² do terreno onde funciona o Centro de Ensino Francisco Alves II, na Rua São Pedro.

“Os representantes da UMES me trouxeram a demanda e eu encaminhei ao secretário Felipe Camarão, sempre sensível às demandas da classe estudantil. Viemos à Seduc com representantes da entidade dialogar com o secretário sobre a construção da nova sede e fomos agraciados com um desfecho muito favorável”, comemorou Pereira.

Ao assinar o documento, o secretário Felipe Camarão reconheceu a importância dos movimentos estudantis na defesa dos interesses da educação. “Sei da importância das UMES, de suas lutas, principalmente nestes tempos difíceis de pandemia e crise econômica. Não poderia deixar de dar o meu apoio, como gestor da pasta da Educação, a esse projeto grandioso”, ressaltou.

Agradecimento

O presidente da UMES de Davinópolis, Douglas Carvalho, e a vice-presidente Jéssica Borges agradeceram, durante a reunião realizada na terça-feira (26), o apoio do deputado, que, segundo eles, foi de fundamental importância para a aquisição da área onde será construída a nova sede da entidade estudantil do município. “Com a construção da sede, ficaremos mais fortalecidos para lutar por uma educação de qualidade a todos”, destacou.