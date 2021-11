Deputados destacam interiorização da TV Assembleia e parabenizam gestão da Casa pela iniciativa

28/10/2021 17h46

Andressa Valadares / Agência Assembleia

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE - Deputados enalteceram a expansão da transmissão da TV Assembleia, que agora alcança 39 municípios maranhenses

O deputado Marco Aurélio (PCdoB) destacou, na sessão plenária desta quinta-feira (28), o início da interiorização da TV Assembleia, que passou a transmitir as sessões plenárias para 39 municípios maranhenses. O parlamentar parabenizou a gestão do presidente da Casa, Othelino Neto (PCdoB), e a Diretoria de Comunicação da Alema pela iniciativa que garantirá maior visibilidade à atuação dos deputados estaduais.

A expansão da transmissão da emissora também foi destacada, na Assembleia, pelos deputados Rafael (PDT), Socorro Waquim (MDB), Rildo Amaral (Solidariedade), Neto Evangelista (DEM), Dr. Yglésio (PROS), Antônio Pereira (DEM), Daniella Tema (DEM), entre outros parlamentares.

Segundo Marco Aurélio, o início do processo de transmissão para mais municípios foi emblemático, pois expandiu o sinal da emissora para mais 27 cidades do interior do Estado, somando-se às da Região Metropolitana de São Luís. O parlamentar, que tem forte atuação em Imperatriz, falou da importância dessa expansão também para a Região Tocantina.

“Foi uma determinação da Mesa Diretora, de modo muito especial, do presidente Othelino Neto. Parabenizo também a condução, a diligência do diretor de Comunicação, Edwin Jinkings, e sua equipe. Ao acompanhar o trabalho do Parlamento pela TV Assembleia, aqui da nossa Região Tocantina, a população pode conhecer melhor a atuação dos parlamentares que ela elegeu”, declarou.

Marco Aurélio também destacou o trabalho da TV Assembleia para além das transmissões das sessões plenárias e demais atividades da Casa. “Como emissora pública, cumpre muito bem o seu papel, trazendo as mais diversas manifestações populares, inclusive para que este Parlamento se fortaleça e possa debater, cada vez mais, os temas importantes para a sociedade”, concluiu.

Repercussão positiva

Outros parlamentares também repercutiram a expansão do canal para mais municípios maranhenses. A deputada Socorro Waquim (MDB), com base em Timon, cidade que também foi contemplada com a transmissão da TV Assembleia, destacou a importância da aproximação do Parlamento com a população. “Certamente, esta Casa será muito mais reconhecida, assim como o trabalho dos deputados”, frisou.

Também com atuação em Timon, o deputado Rafael (PDT) falou da felicidade em ver o município recebendo o sinal da TV Assembleia. “Fico muito feliz porque um dos lemas do nosso mandato é colocar Timon no mapa do Maranhão. A transmissão das sessões plenárias vai contribuir para que a população do nosso Estado esteja ainda mais próxima do Parlamento”, ressaltou.

O deputado Rildo Amaral (Solidariedade) afirmou que o acesso à informação é um dos pilares do Estado moderno. “A transparência dos atos dos homens públicos é o que se preza hoje. Parabéns pela iniciativa. Sinto-me orgulhoso em fazer parte da Mesa Diretora desta Casa, que sempre tem prezado pelo bem-estar do povo maranhense”, disse.

No mesmo sentido, o deputado Neto Evangelista (DEM) também destacou o empenho do presidente da Casa para expandir a transmissão da TV Assembleia. “Agora, o interior do Maranhão pode acompanhar de forma permanente o nosso trabalho no Parlamento”, declarou.

Na visão do deputado Dr. Yglésio (PROS), a expansão do canal para os municípios com mais de 40 mil habitantes é um ganho para o Legislativo Estadual. “Uma iniciativa importante para que saibam o que o Parlamento está fazendo e, também, para que as pessoas entendam o que é o trabalho legislativo. Com certeza, a Assembleia estará cada vez mais presente na vida das pessoas”.

O deputado Antônio Pereira (DEM) também destacou a ampliação do serviço, enfatizando a aproximação do Poder Legislativo com a sociedade. “Dá oportunidade às pessoas que não têm condições de contratar um canal fechado de poderem acompanhar, em canal aberto, as nossas discussões”, enfatizou.

A deputada Daniella Tema (DEM) disse que a interiorização da transmissão é um momento muito importante para os parlamentares e, principalmente, para o povo do Maranhão. “A população desses municípios vai ter, agora, mais informações sobre os trâmites e o andamento dos nossos trabalhos na Casa do Povo”.

Expansão

Com a expansão da transmissão da TV Assembleia, são, ao todo, 39 municípios alcançados. Além dos municípios da Região Metropolitana (São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar, Alcântara, Bacabeira, Rosário, Morros, Axixá, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande e Bacurituba), o sinal também chega às cidades de Imperatriz, Timon, Caxias, Codó, Açailândia, Bacabal, Balsas, Santa Inês, Barra do Corda, Pinheiro, Chapadinha, Buriticupu, Grajaú, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Barreirinhas, Tutóia, Vargem Grande, Viana, Zé Doca, Lago da Pedra, Coelho Neto, Presidente Dutra, São Bento, Bom Jardim, São Mateus do Maranhão e Colinas.