Helena Duailibe propõe data no calendário estadual para homenagear entregadores profissionais

28/10/2021 19h33

Marcelo Vieira / Agência Assembleia

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão plenária desta quinta-feira (28), em segundo turno, o Projeto de Lei 320/2020, de autoria da deputada Helena Duailibe (Solidariedade), que institui, no calendário estadual maranhense, o Dia do Entregador Profissional, a ser comemorado em 10 de setembro.

De acordo com o PL, a data visa promover a valorização desse importante segmento, para que o poder público e as entidades privadas possam criar ações inclusivas e de desenvolvimento profissional no mercado.

“O Dia do Entregador Profissional é uma justa homenagem à classe. A data também servirá para despertar a atenção do poder público para estes profissionais, que precisam de apoio para melhorar seus serviços e obter linhas de crédito visando à compra de equipamentos de segurança e veículos. Para isso, precisam de regularização, linhas de crédito específicas e apoio na administração e gestão de seus negócios”, disse a parlamentar.