Nota de Solidariedade

28/10/2021 17h23

A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão manifesta solidariedade à deputada estadual Detinha que, na última terça-feira, 26 de outubro, durante sessão plenária, compartilhou conosco a sua revolta com a ação truculenta da qual foi vítima, segundo ela, por parte de policiais que integram o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), no último dia 6 de outubro.

Diante deste lamentável relato da colega deputada Detinha, manifestamos nossa total reprovação à atitude dos agentes envolvidos na ação. Reiteramos ainda que não toleramos e nunca vamos normalizar nenhum tipo de abuso da força policial, principalmente contra mulheres.

Daniella Tema

Deputada Estadual

Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão