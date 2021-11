Zé Inácio garante continuidade no transporte rodoviário entre Senador La Rocque e Imperatriz

01/11/2021 17h09

Assecom – Dep. Zé Inácio

Divulgação - Zé Inácio durante a visita à Câmara de Vereadores do município de Senador La Rocque

Durante visita a Senador La Rocque, o deputado Zé Inácio (PT) esteve na Câmara de Vereadores, onde acompanhou a sessão e ouviu os parlamentares sobre algumas demandas do município, entre elas a ameaça de paralisação da empresa de transporte rodoviário que opera a linha Cumaru – Imperatriz.

A empresa de ônibus é a única que faz esse percurso partindo de Senador La Roque e estava sob ameaça de paralisação, alegando falta de fiscalização das autoridades responsáveis quanto ao fluxo de veículos ilegais.

O deputado prontificou-se em ajudar a solucionar o problema e tratou diretamente com o presidente da Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), Daniel Carvalho.

Após a conversa, ficou decidido que a empresa responsável pelo transporte de passageiros entre os dois municípios deverá mantê-la circulando, até o fim do contrato ou até que uma nova seja contratada. Em caso do descumprimento do acordo, sofrerá sanções, tendo em vista que há um contrato firmado entre a prestadora do serviço e o Governo do Estado.

“Diante da situação, não poderíamos permitir que a população de Senador La Rocque ficasse desassistida, dependendo de ônibus que vêm de outros municípios, para conseguir se deslocar até Imperatriz. Conversei com o Daniel, presidente da MOB, e ele prontamente se dispôs a encontrar uma solução para o problema e nós estamos à disposição para ajudar da forma que pudermos.”, disse Zé Inácio.

Estavam presentes os vereadores Everaldo Pereira, presidente da Câmara; Romildo Rodrigues, vice-presidente; Felipe de Nova Brasília, Marlon da Coimbra, Irmão Bento, Thaynan Oliveira, Hilton Miranda e Maricélia Menezes.