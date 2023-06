Aeroporto de Salvador volta a funcionar após interrupção de voos

Quarenta e quatro voos que partiriam do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na noite dessa terça-feira (6) foram cancelados e um saiu com atraso depois de problemas na iluminação da pista de pousos e decolagens.

Segundo a concessionária Vinci Airports, que administra o terminal, as condições operacionais foram reestabelecidas e o fluxo de voos retomados, ainda no fim da noite de ontem.

Imagens nas redes sociais de passageiros mostram muitas pessoas nos balcões de atendimento do terminal em busca de informações. Segundo nota divulgada pela Vinci Airports, os passageiros foram orientados a entrar em contato diretamente com as companhias aéreas para ter informações mais atualizadas.

A empresa também disse que avisos foram afixados em diferentes locais do aeroporto, a fim de evitar aglomerações. Sem apontar a causa do problema, a nota lamentou o transtorno causado e informou que a empresa está investigando as causas da instabilidade ocorrida no sistema de balizamento.

Rio de Janeiro

Há menos de um mês, na noite do dia 23 de maio, o Aeroporto Internacional Tom Jobim-RioGaleão passou por uma interrupção semelhante de voos, apontada pela concessionária como “uma instabilidade na casa de máquinas de uma das subestações do aeroporto”.