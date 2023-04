Alerta de ressaca nas praias do RJ tem previsão de ondas de 3 metros

A Marinha do Brasil informa que permanece em vigor até a manhã desta terça-feira (4) o aviso de ressaca nas praias do Rio de Janeiro, Niterói e interior do estado, com previsão de ondas de até 3 metros de altura.

A Avenida Delfim Moreira, no Leblon, zona sul do Rio está totalmente liberada, após fortes ondas invadirem o calçadão da praia. Equipes da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) foram reforçadas com auxílio de tratores e caminhões para liberação das pistas.

A prefeitura de Maricá, na região metropolitana do Rio, com praias de mar aberto, informou que forte ressaca atinge a orla da cidade. As pistas da praia estão interditadas e os banhistas devem evitar o banho de mar. Ontem (2), um jovem de 19 anos foi resgatado na praia de Itaipuaçu, com auxílio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente e não precisou de atendimento médico.

Em Barra de Maricá, o trecho da orla entre as ruas 9 e 13 está interditado porque as ondas invadiram o calçadão. A via permanecerá interditada até que haja condições seguras de tráfego. Agentes da Defesa Civil também sinalizaram toda a extensão da orla com bandeira vermelha, alertando sobre o risco do banho de mar.

A Defesa Civil de Maricá recomenda que ninguém se aproxime da faixa de areia, pois as ondas estão chegando até o calçadão e oferecem perigo extremo de acidentes, podendo até mesmo arrastar banhistas.

Região dos Lagos

Na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, a força das ondas alcançou o calçadão da orla e o banho de mar está proibido. Os banhistas devem ter atenção redobrada e evitar se aproximar do mar. As embarcações de pesca de pequeno porte também devem evitar o mar, devido à força das ondas.

Búzios

A Defesa Civil da prefeitura de Armação de Búzios, também na Região dos Lagos, alerta para o risco de chuva moderada a forte nesta segunda e terça-feira, dias 3 e 4 de abril.

O órgão alerta para o risco de ressaca do mar, devido à possibilidade de ventos moderados a fortes. Também orienta aos banhistas e pescadores que evitem o acesso no mar.

Capital

O Sistema Alerta Rio, informa que nesta noite de segunda-feira (3), o céu estará nublado a parcialmente nublado sobre o Rio de Janeiro e não há previsão de chuva. De acordo com a Meteorologia, um sistema de alta pressão sobre o oceano influenciou o tempo na cidade, com céu nublado a parcialmente nublado ao longo do dia e registros de chuva fraca a moderada de forma isolada no período da madrugada. Os ventos estiveram fracos a moderados e as temperaturas apresentaram elevação em relação ao dia anterior, com mínima registrada de 17,6°Celsius (0°C) e máxima registrada de 31,6°C.