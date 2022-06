Bombeiros fazem desafio para socorrer rapidamente vítimas de trânsito

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) realiza hoje (11), e amanhã (12), a 3ª edição do Desafio Estadual de Salvamento Veicular, no Riocentro. Cerca de 120 militares, divididos em 15 equipes, vão participar da competição que simula acidentes de automóveis com feridos presos às ferragens.

A finalidade do simulado é liberar as vítimas com a maior segurança e no menor tempo possível. O desafio tem como objetivo reforçar o treinamento, difundir conhecimentos e consolidar as melhores doutrinas, praticando a dinâmica dos atendimentos no dia a dia.

A competição é feita com provas de tempo máximo de 30 minutos, de maneira segura. O treinamento projeta cenários complexos para as equipes resgatarem às vítimas. São avaliados habilidades e competências exercidas pelos comandantes das ocorrências, levando em consideração o planejamento das ações, liderança do grupo e comunicação entre eles. Ao final, são apontados os aspectos de cada equipe e um relatório entregue aos militares.

A disputa servirá como classificatória para a etapa nacional. Os melhores times representarão o país no desafio mundial.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, disse que os exercícios contribuem para que os profissionais desenvolvam pensamento rápido e trabalho em equipe. “Os treinamentos são árduos e fazem desses militares verdadeiros atletas de alto rendimento, integrando preparo físico, técnico e psicológico. Cada vez que a equipe pratica, aperfeiçoa o atendimento nas ruas. Cada vez que simula um socorro, reduz o tempo-resposta na prática. Quem ganha é a população, a sociedade.”

O coronel Leandro disse ainda que no início do ano, a corporação atualizou o Protocolo Operacional Padrão que serve de base para atuação em ocorrências de colisões com vítimas. “Hoje, a corporação pratica as táticas e técnicas de resgate mais atuais do mundo. A cada revisão dos procedimentos, os socorros ficam mais eficientes e mais seguros para as vítimas e para os profissionais que atuam na ponta”, explicou.

O exercício acontece das 8 às 18h e aberto ao público, com entrada franca. O Riocentro fica na Avenida Salvador Allende, 6555, Jacarepaguá, zona oeste do Rio.