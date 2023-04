Caminhos da Reportagem ganha Prêmio MOL de Jornalismo

O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, venceu na categoria Vídeo o 1° Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade com o episódio “Gastronomia da solidariedade”, da jornalista Aline Beckstein.

O episódio premiado apresenta o movimento da gastronomia social, com iniciativas que têm promovido a transformação de comunidades por meio da alimentação, seja por meio de cozinhas comunitárias ou do resgate de tradições culinárias em comunidades quilombolas.

A equipe foi até a comunidade quilombola Cafundá Astrogilda, na Zona Oeste da cidade do Rio, para conhecer o restaurante que funciona lá, aberto ao público, sob o comando de duas mulheres. Na comunidade, moradores lutam para manter as tradições, incluindo a culinária, e buscam a segurança alimentar por meio da utilização das chamadas “plantas alimentícias não convencionais”, como a ora-pro-nóbis e a taioba, que crescem naturalmente no local.

Também no Rio de Janeiro, a TV Brasil conheceu o refeitório da Organização não-governamental Gastromotiva, inaugurado em 2016. No local, eram servidos jantares solidários para a população em situação de rua, mas com o início da pandemia, o espaço passou a ser um centro de produção de quentinhas.

Durante a premiação, o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Hélio Doyle, parabenizou a equipe do programa: “O Caminhos da Reportagem é um dos orgulhos da TV Brasil e da EBC, e o prêmio Mol é mais uma comprovação da qualidade deste trabalho. Parabéns à jornalista Aline Beckstein e a toda a equipe”.

Prêmio MOL de Jornalismo

A premiação é uma iniciativa do Instituto MOL, criado para incentivar o aumento das doações de pessoas físicas e jurídicas brasileiras para organizações da sociedade civil.

O prêmio tem como objetivo reconhecer o trabalho de profissionais e estudantes de jornalismo que contribuem para fortalecer a cultura de doação, a solidariedade e a atuação das organizações da sociedade civil.

A seleção teve como jurados os jornalistas Cecília Olliveira, Elaíze Farias, Breiller Pires, Dennis de Oliveira e Renê Silva.

Assista:

https://www.youtube.com/watch?v=-7ggdpGD0oA