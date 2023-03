Cientistas brasileiras têm maratona de edição de verbetes na Wikipédia

No Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres, comemorado nestsa quarta-feira, em 8 de março, a Embaixada da França no Brasil e a Aliança Francesa promovem, nesta quarta-feira (8), o evento Desbravadoras, com foco em mulheres voltadas para ciência e tecnologia, uma forma de conhecer e valorizar sua contribuição no decorrer da história e, atualmente, por suas descobertas importantes, seu pioneirismo e coragem de explorar novos caminhos.

A partir das 18h será transmitida uma roda de conversa no YouTube da Aliança Francesa Brasil. O tema é Visibilidade x Reconhecimento das mulheres nas ciências, com Marcele Oliveira, Maria Augusta Silveira Netto Nunes, Nina da Hora e Zaika dos Santos. Mediação de Katia Chalita. Os eventos são transmitidos pelas principais plataformas de streaming em francês e em português.

A programação teve início pela manhã com a realização da Editatona – Wikitathon, uma maratona de edição de verbetes da enciclopédia livre online Wikipedia, em parceria com a associação Wiki Movimento Brasil, para a criação de novas páginas sobre cientistas brasileiras. O objetivo é dar visibilidade a mulheres da ciência e da tecnologia que são autoras de feitos consideráveis e ainda não têm um artigo no site, como as cientistas Andreia Coutinho e Zelia Ludwig e a matemática Eliza Maria, a primeira mulher negra a ter doutorado na área no país, algumas das que serão contempladas no evento.

Em entrevista para a Agência Brasil, a gestora de Comunidade da Wiki Movimento Brasil, Érica Azzellini, explicou que não existe um levantamento preciso do número de mulheres brasileiras com verbetes na Wikipédia.

“O que sabemos é que há uma deficiência estrutural de representatividade de biografias de mulheres em diversas áreas do conhecimento, comparativamente com pares do gênero masculino. Isso, porque a Wikipédia, de forma geral, repercute modelos dominantes de representação do conhecimento. Todo bloco de informação inserido na Wikipédia precisa estar associado a uma fonte confiável e verificável. E pelo próprio Efeito Matilda [que esconde as mulheres cientistas e atribui seus feitos a homens, ato descrito pela sufragista do século XIX Matilda Joslyn Gage], inclusive, mulheres são menos mencionadas em fontes que consideramos confiáveis, como artigos científicos e aparições em veículos midiáticos consolidados, o que, consequentemente, contribui para a invisibilidade delas na enciclopédia livre também.”

De acordo com Azzellini, a importância das maratonas temáticas é que elas estimulam o senso de comunidade nas contribuições e sensibilizam sobre temas de interesse. “Apesar de o trabalho de edição ser essencialmente voluntário e poder ser realizado individualmente, a Wikipédia tem espaços comunitários importantes e eventos como as editatonas trazem um sentido de acolhimento e engajamento muito positivos, especialmente quando organizados com instituições que têm valores alinhados aos nossos.”

A gestora destacou que não há uma definição sobre a quantidade de novas páginas que devem ser criadas, já que existem “centenas de verbetes sobre mulheres em diversas áreas do conhecimento que podem ser melhorados, traduzidos ou criados do zero. Ou seja, mesmo após o evento ainda teremos muito sobre o que trabalhar”.

Segundo o Wiki Movimento, a Wikipédia é um dos dez sites mais acessados do mundo e conta com milhares de editores voluntários, que contribuem diariamente para a elaboração de seus conteúdos. Para melhorar a representatividade de mulheres no site, a Wiki Movimento Brasil organiza estes eventos.

Exposição

A exposição de arte generativa Mulheres na Ciência – Olhares Sobre o Futuro foi inaugurada hoje no evento. A mostra celebra a imaginação, o pioneirismo, a inovação e o espírito visionário das mulheres na ciência, reunindo as artistas Isabel Miranda, Brenda Freires e Likidah. São 12 obras de arte digital inéditas, do tipo NFTS, criptografadas na web 3.0 e com visualização impressa e no metaverso, proposto por Zaika dos Santos, cientista de dados, curadora e multiartista.

Zaika participou de uma roda de conversa com o tema “Visibilidade x Reconhecimento das mulheres nas ciências”, sobre o papel das mulheres em áreas onde os homens são predominantes, juntamente com pesquisadoras e cientistas brasileiras de diferentes áreas: Marcele Oliveira, Maria Augusta S. N. Nunes, Nina da Hora e editores da Wiki Movimento Brasil, com mediação de Katia Chalita, presidente da Aliança Francesa do Rio.

O bate-papo vai tratar do abismo entre as contribuições das mulheres nas ciências e na tecnologia e a visibilidade dos seus trabalhos, e avaliou os caminhos possíveis para mais inclusão, representatividade e valorização do seu papel nessas áreas, além de combater o Efeito Matilda, que se refere ao preconceito em reconhecer as contribuições de mulheres em pesquisas, cujo trabalho é frequentemente atribuído aos seus colegas homens, tendo os seus estudos e nomes muitas vezes esquecidos.

Também foi lançada a segunda temporada do podcast Mentes Pesquisadoras, pela jornalista francesa Clémentine Spiler, que discorre sobre mulheres lusófonas e francófonas que marcaram e ainda marcam a história das ciências. A cerimônia contou com a presença da secretária municipal de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro, Joyce Trindade, e participação virtual de Brigitte Collet, embaixadora da França no Brasil.

As atividades ocorrem no auditório e nas escadarias da Aliança Francesa de Botafogo, com transmissão ao vivo, a partir das 18h, da roda de conversa no YouTube da Aliança Francesa Brasil.

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara