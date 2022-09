Com 10,5°C, Rio de Janeiro registra menor temperatura do ano

A cidade do Rio de Janeiro registrou no início da manhã de hoje (1º) a menor temperatura do ano de 2022, segundo o serviço de meteorologia da prefeitura, o Alerta Rio. Os termômetros marcaram 10,5 graus Celsius (°C), às 5h30, no Alto da Boa Vista. O recorde anterior também foi registrado no bairro, em 28 de junho, quando os termômetros marcaram 11°C.

O Alto da Boa Vista é um bairro localizado em uma altitude superior à maior parte da cidade e está sobre o Maciço da Tijuca, cadeia montanhosa que divide as zonas norte e sul do Rio. Além disso, a região fica em meio ao Parque Nacional da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo.

A prefeitura divulgou uma explicação da meteorologista Raquel Franco, que detalhou os fatores que proporcionaram a queda nos termômetros registrada hoje.

“Durante o inverno, já é normal que a gente receba menos radiação solar, o que faz cair as temperaturas. Nesta madrugada e manhã, ainda havia influência da massa de ar frio que veio após a passagem da frente fria na segunda. Houve redução de nebulosidade e umidade em relação à terça-feira (30), o que ocasionou maior perda de calor durante a madrugada”.

Apesar do frio, o dia amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro, com céu azul e sem nuvens. O Sistema Alerta Rio prevê que o tempo seguirá estável e sem previsão de chuva, com ventos moderados e ocasionalmente fortes no período da noite. A temperatura máxima na cidade deve chegar a 26°C ao longo da tarde.