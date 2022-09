Começa hoje a 16ª Primavera dos Museus

Começa hoje (19) e vai até o dia 25 de setembro a 16ª Primavera dos Museus. A temporada anual é marcada por eventos em que museus, instituições de memória, espaços e centros culturais de todo o país promovem atividades em torno de um mesmo tema. Este ano “Independências e museus: outros 200, outras histórias” foi o tema escolhido com a proposta de renovar os olhares sobre esse fato histórico, sob a ótica da diversidade cultural, da liberdade de pensamento, da inclusão, da pluralidade de experiências e de interpretações.

Segundo o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), nesta edição serão 777 museus participantes e 2.285 eventos programados em todo o país, com atividades como exposições, shows, apresentações teatrais, seminários e visitas mediadas, entre outras. Juntamente com as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, o Ibram sugere uma reflexão sobre o que outros sentidos e independências o Brasil e os brasileiros viveram nesses 200 anos.

A programação completa da 16ª Primavera dos Museus está disponível na página do evento.