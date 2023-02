Cordão do Bola Preta desfila neste sábado no centro do Rio

As chaves da cidade do Rio de Janeiro foram entregues oficialmente ao Rei Momo nessa sexta-feira (17) e, com isso, não poderiam faltar blocos de rua para abrir a folia hoje (18), com 20 grupos autorizados a desfilar. Do pré-carnaval até a próxima semana, a cidade terá mais de 400 desfiles.

Os blocos deste sábado saem de várias regiões da cidade. O destaque do dia fica por conta de um dos mais tradicionais blocos cariocas, o centenário Cordão da Bola Preta, que reuniu, em 2020, mais de 600 mil foliões no centro da capital. Mais dois desfiles tradicionais ocorrem na mesma região: o Céu na Terra, em Santa Teresa, e o Afoxé Filhos De Gandhi, na Praça da Harmonia, na Saúde. Na zona sul, o destaque da festa é a tradicional Banda de Ipanema.

Programação Completa

– Cordão da Bola Preta, das 9h às 13h – Rua Primeiro de Março e Avenida Presidente Antônio Carlos – centro

– Ceu na Terra, das 7h30 às 12h – Largo Dos Guimarães – Santa Teresa

– Bloco Amigos da Onça, das 8h às 13h – Posto 3 da Praia do Flamengo (Pista/Calçadão da Beira da Praia) – Flamengo

– Multibloco, das 8h às 12h – Avenida Henrique Valadares, 41 – centro (Lapa)

– Batalha dos Blocos, das 9h às 14h – Avenida Lucio Costa, 16.560 (Glaucio Gil) – Recreio Dos Bandeirantes

– Bloco Escangalha, das 10h às 14h – Rua Jardim Botânico, 758, Jardim Botânico

– Banda Amor, das 10h às 13h – Avenida Lúcio Costa, 3360 – Barra da Tijuca

– Cordão do Prata Preta, das 9h30 às 13h – Praça da Harmonia – Gamboa

– Cordão da Bola Laranja, das 9h30 às 12h – Rua Jerônimo Barbalho 117, Praça do Campo – Campo Grande

– Empolga às 9, das 11h às 15h – Avenida Atlântica, 4122 – Copacabana

– Blocão da Barra, das 10h às 13h – Praça do Ó – Barra da Tijuca

– Bloco Carnavalesco Dois Pra Lá Dois Pra Cá, das 11h às 14h – Rua Álvaro Ramos, 11 – Botafogo

– Bloco das Piranhas, das 12h às 14h – Rua do Monjolos, 200 – Cacuia – Ilha do Governador

– Bloco da Caixinha, das 11h às 15h – Estrada dos Bandeirantes (Próximo ao 24200-24264) – Vargem Grande

– Bloco do Beco do Rato, das 14h às 17h – Rua Joaquim Silva 11, Lapa

– Verde e Branco do Zumbi, das 11h às 16h – Rua Peixoto de Carvalho, 116 – Zumbi – Ilha do Governador

– Bloco do Tamanco, das 14h às 17h – Rua D, 17 – Padre Miguel

– Na Pressão Eu Vou, das 13h às 17h – Rua Coronel Agostinho 142 – Campo Grande

– G.R.B.C. Tigre do Meier/ Antigo Unidos da Travessa Miracema, das 17h às 18h – Travessa Miracema, 29 – Meier

– Bloco da Terreirada, das 14h às 18h – Quinta da Boa Vista – Avenida Pedro Ii, S/N, São Cristóvão

– Bloco do Serragens, das 15h às 17h – Rua Adelaíde Alambari, 85 – Paquetá

– Turma do Gato Futebol e Samba, das 14h às 22h – Rua Casemiro De Abreu 05, Pilares

– 10 e Music, das 16h às 21h – Avenida Lúcio Costa, 16.360 – Recreio Dos Bandeirantes

– Abraço do Urso, das 17h às 21h – Estrada Dos Sete Riachos, 339 – Santíssimo

– Afoxé Filhos de Gandhi, das 16h às 19h – Praça da Harmonia – Saúde

– B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria, das 17h às 21h – Rua Paranhos, 726 (Esquina com Rua João Rego) – Olaria

– B.C. Eles Que Digam, das 17h às 22h – Rua Nabuco De Freitas, 50 – Santo Cristo

– Banda da Glória, das 17h às 22h – Rua do Russel, 30 – Glória (em frente à Taberna da Glória)

– Banda de Ipanema, das 17h às 21h – Rua Gomes Carneiro, 55 – Ipanema

– Batuquebato, das 16h às 22h – Praça XV de Novembro, 20 – centro (em frente ao edifício da Bolsa de Valores)

– Bloco Afro Afoxe Dan Arar, das 19h às 22h – Rua Visconde de Abaeté – Vila Isabel

– Bloco Carnavalesco Amigos do Catete, das 17h às 21h – Rua do Catete, 309 – Catete

– Bloco Carnavalesco O Remédio É O Samba, das 18h às 22h – Avenida Atlântica, 3264 (pista oposta, próximo ao calçadão da praia) – Copacabana

– Bloco Chora 10, das 19h às 22h – Rua São Miguel, 430 – Tijuca

– Bloco da Treta, das 20h às 00h – Rua Imperatriz Leopoldina, 55 – centro

– Bloco do Camelo, das 17h às 22h – Praia José Bonifácio, 175 – Paquetá

– Bloco do Cidade Jardim, das 16h às 22h – Avenida Vice-Presidente José Alencar, 7 – Curicica

– Bloco do Tio Tonho, das 17h às 20h – Caugula, 526 – Taquara

– Bloco dos Barbas, das 15h às 19h – Arnaldo Quintela, esquina entre as ruas Assis Bueno e General Polidoro – Botafogo

– Bloco dos Palhacinhos, das 17h às 21h – Estrada Do Quitungo, 1354 – Brás De Pina

– Bloco Esquenta de Padre Miguel, das 19h às 22h – Travessa Gilberto, 866 – Padre Miguel

– Bloco Morto com Farofa, das 18h às 20h – Rua Itápolis, 07 – Campo Grande

– Bloco Olha Pá Mim, das 16h às 20h – Praça Afonso Pena, S/N – Tijuca

– Carioca da Gema, das 16h às 21h – Rua dos Arcos, 24 – Lapa

– Cordão Alegria da Tijuca, das 18h às 22h – Rua Afonso Pena, 10, Tijuca

– Diversão Brasileira, das 15h às 19h – Praça Comandante Xavier de Brito (Praça dos Cavalinhos), S/N – Tijuca

– Fogo na Cueca, das 16h às 20h – Rua Anita Garibaldi, 60, Peixoto – Copacabana

– G.R.B.C. Aconteceu, das 17h às 20h – Rua Áurea, 326 – Santa Teresa

– G.R.B.C. Bloco do Playmobil, das 15h às 18h – Rua Artur Magioli, 42 – Jardim Carioca – Ilha do Governador

– GRBC Quem Me Viu Mentiu, das 16h às 20h – Praça Iaiá Garcia, S/N – Ribeira – Ilha do Governador

– GRBC Tô Nem Aí, das 20h às 22h – Rua Professor Gonçalves, esquina com a Rua Jissara – Campo Grande

– Me Leva Que Eu Vou,das 22h às 23h – Rua Teixeira Campos, 03 – Santíssimo

– Rio2amores, das 17h às 22h – Rua Bruno Giorgi, S/N – Freguesia – Jacarepaguá

– Seu Kuka É Eu do Grajaú, das 19h às 22h – Largo Irmã Maria Martha Ward – Grajaú

– Soul Da Gema, das 16h às 19h – Avenida Brás de Pina 1496 – Vila da Penha

– Tigre do Coqueiro, das 19h às 21h – Rua Barros de Alarcão, 327 – Pedra de Guaratiba

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara