Criança morre após cair do 11º andar de prédio; pai é preso

O pai de uma criança de 6 anos foi preso hoje (11), em flagrante, após o menor cair do 11º andar e morrer no pátio de um prédio em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A ocorrência foi atendida por policiais militares.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado, o homem foi preso por abandono de menor. A criança teria sido deixada sozinha em casa, no 11º andar do edifício, quando ocorreu a queda, na madrugada deste sábado.

A morte do menor foi constatada por uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi encaminhado à audiência de custódia.