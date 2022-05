Defesa Civil alerta para ressaca marítima em todo litoral de São Paulo

A Defesa Civil emitiu alerta para ressaca marítima, com ondas de até 4 metros de altura, em todo o litoral do estado de São Paulo. A recomendação é que os banhistas evitem a prática de esportes aquáticos ou que utilizam o vento, como surf, windsurf e kitesurf. O alerta, emitido hoje (19), tem validade até as 21 horas de amanhã (20).

A prefeitura de Santos (SP) informou que os ventos fortes que atingem a região costeira, associada com a alta da maré, poderá causar ressacas e alagamentos na cidade até amanhã. “Com o mar agitado, as ondas podem chegar a 2,6 metros na madrugada entre quinta e sexta-feira e 2,2 metros no final da tarde de sexta”, diz comunicado da prefeitura.

Segundo o Plano Municipal de Contingência para Ressacas e Inundações de Santos, quando a maré alcança mais de 2 metros na Baía de Santos é possível ocorrer alagamentos e avarias nas estruturas urbanas costeiras da cidade.