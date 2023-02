Eduardo Paes alerta população sobre risco de chuva forte ainda hoje

O prefeito do Rio, Eduardo Paes alertou agora à noite em seu Twitter que “núcleos de chuva se aproximam da região de Campo Grande e Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte na próxima hora, acompanhada de raios”. Paes disse que “em caso de chuva forte a população deve evitar deslocamentos”. O prefeito informou ainda pela rede social que os núcleos de chuva se deslocam também para a zona norte da cidade.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio informou que o município entrou em Estágio de Mobilização às 19h45 desta terça-feira, (21), devido à previsão de chuva moderada a forte nas próximas três horas.

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Baixada Fluminense e se deslocam para as zonas norte e oeste da cidade. Ainda de acordo com o Alerta Rio, há condições de pancadas de chuva moderada a forte esta noite, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado, entre 18,5 quilômetros por hora (km/h) e 51,9 km/h, a forte entre 52 km/h a 76 km/h.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Tempo

Entre amanhã (22) e quinta-feira (23), a passagem de uma frente fria em alto- mar, na altura da Região Sudeste, deixará o tempo instável no Rio, com previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. A chuva destes dias poderá passar de 20 milímetros. Na sexta-feira e no sábado (24 e 25), a atuação de áreas de instabilidade manterão as condições para pancadas de chuva isoladas, a partir do final da tarde.