Final de semana terá 40 blocos de rua no Rio de Janeiro

Após dois anos sem um calendário completo de folia, por causa da pandemia de covid-19, o carnaval de rua será retomado neste final de semana na cidade do Rio de Janeiro. A festa começa oficialmente no dia 18 de fevereiro, mas o folião já pode se preparar o pré-carnaval. Cerca de 40 blocos de rua, distribuídos por todas as regiões do Rio de Janeiro, saem neste sábado (4) e domingo (5).

Para facilitar a vida do folião, a Riotur disponibilizou o aplicativo Partiu Bloquimmm, com informações sobre datas e horários de todos os blocos de rua autorizados pela prefeitura. Disponível em português, inglês e espanhol, para os sistemas Android e IOS, o aplicativo tem cerca de 400 blocos registrados. Para fazer a busca, é possível usar filtros por dia e bairro.

Para hoje, os destaques ficam por conta do Spanta Neném, na Lagoa Rodrigo de Freitas; o Desliga da Justiça, no Centro; o Imprensa Que Eu Gamo (foto), em Laranjeiras; o Mistura de Santa, em Santa Teresa e o Carnaeco, na Barra.

Amanhã, a principal atração é o Bloco da Lexa, que estreia no carnaval carioca abrindo a temporada de megablocos no centro da cidade, com a expectativa de arrastar 500 mil foliões. Na Gávea, o Me Esquece anima os foliões, o Multibloco faz ensaio na Lapa e o Xodó da Piedade se apresenta nas ruas do bairro.

Cancelamento

Na última quarta-feira (1°), a produção do Bloco da Preta anunciou o cancelamento do evento. A assessoria da cantora informou, por meio de nota, que Preta Gil vai se dedicar a um tratamento de saúde nos próximos meses.

Assim, o calendário dos megablocos sofreu alterações, o Carrossel de Emoções, que iria se apresentar no dia hoje, foi transferido para o dia 12.

Confira a agenda completa para este final de semana:

Sábado (04)

– Bloco Minha Raiz, das 8h às 13h – Av. Visconde de Itamarati, 42 – Maracanã

– Desliga da Justiça, das 8h às 14h – Praça Tiradentes – Centro

– Lambabloco, das 8h às 14h – Praça dos Estivadores – Centro

– Spanta Neném, das 11h às 17h – Av. Epitácio Pessoa, S/N – Lagoa

– Bloco Gordelícia, das 13h às 19h – Rua Leopoldina, 3 – Piedade

– GB Bloco, das 13h às 19h – Rua General Glicério, 206 – Laranjeiras

– Imprensa que Eu Gamo, das 13h às 19h – Rua Gago Coutinho, 51 – Laranjeiras

– Carnaeco, das 13h às 19h – Av. Lúcio Costa, 3.360 – Barra da Tijuca

– Bloco H Romeu Pinto, 14h às 20h30 – Rua Carumbé, 326 – Realengo

– Vou Treinar e Volto Já, das 15h às 19h – Rua Martins Pena, 41 – Tijuca

– Fala Meu Louro, das 15h às 20h – Rua Waldemar Dutra, 19 – Santo Cristo

– Bloco Calma Amor, das 16h às 22h – Av. Monsenhor Félix com Rua Visconde de Maceió – Irajá

– Bloco Nem Muda Nem Sai de Cima, das 16h às 22h – Av. Maracanã, 838 – Tijuca

– Seu Kuka É Eu do Grajaú, das 16h às 22h – Praça Prof. Francisco D’Áurea – Grajaú

– Bloco Carnavraaau, das 16h às 22h – Ladeira do Livramento, 51 – Saúde

– Bloco Panela Preta de Curicica, das 16h às 22h – Rua João Bruno Lobo, 38 – Curicica

– Cordão do Prata Preta, das 17h às 23h – Praça da Harmonia – Gamboa

– Mistura de Santa, das 17h às 21h – Mirante do Rato Molhado – Santa Teresa

Domingo (05/02)

– Bloco da Lexa, das 7h às 12h – Rua Primeiro de Março – Centro

– Bloqueen, das 8h às 13h – Av. Infante Dom Henrique, 10 – Flamengo

– Bloco Me Esquece, das 8h às 13h – Rua jardim Botânico com Rua Pacheco Leão – Jardim Botânico

– Ensaio Multibloco, das 8h às 12h – Av. Gomes Freire, 430 – Lapa

– Piratas Ordinários, das 9h às 14h – Largo São Francisco da Prainha – Saúde

– Bloco Bigodinho Esticado, das 9h às 15h – Rua Adriano, 300 – Méier

– Bloco Vira Lata, das 9h às 14h – Av. Prefeito Mendes de Morais, S/N – São Conrado

– Mini Seres do Mar, das 9h às 13h – Rua General Glicério, 445 – Laranjeiras

– Se Cair Eu Como, das 10h às 16h – Praça Calcutá – Freguesia (Ilha do Governador)

– Amigos da Barra, das 13h às 18h – Av. Lucio Costa, 3.800 – Barra da Tijuca

– Bloco Chá da Alice, das 14h às 20h – Praça Tiradentes – Centro

– Bloco Folia do Largo do Sapê, das 16h às 22h – Rua Nuassu, 39 – Bento Ribeiro

– Banda Cultural do Jiló, das 14h às 20h – Rua Pinto de Figueiredo, 26 – Tijuca

– Bloco Chinelo de Dedo, das 14h às 20h – Rua do Mercado, 23 – Centro

– Bloco das Gambás, das 14h às 20h – Rua Aristídes Lobo, 217 – Rio Comprido

– Bloco Foliões do Rio, das 14h às 20h – Av. Alm. Alves Câmara Júnior, 1051 – Jardim Guanabara (Ilha do Governador)

– Bloco Xodó da Piedade, das 16h às 22h – Rua Silvana, 226 – Piedade

– Bloco Coração das Meninas, das 16h às 22h – Praça da Harmonia – Gamboa

– Bloco Unidos do Rego Bastos, das 16h às 21h – Rua Rego Barros, 72 – Santo Cristo

– Bloco Independente do Morro do Pinto, das 17h às 22h – Rua Farnese, 81 – Santo Cristo

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara