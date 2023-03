Fotógrafas mostram obras sobre afeto em praças de três cidades do Rio

Em sua primeira edição, o projeto Galeria Mundo apresenta 100 obras de 12 fotógrafas contemporâneas de 11 estados brasileiros, cujo tema central é o afeto em suas diversas nuances. A partir desta sexta-feira (31), serão realizadas três exposições ao ar livre em praças do Rio de Janeiro, de Teresópolis e de Cabo Frio.

Cada município vai expor em torno de 30 imagens. A entrada é gratuita, e a classificação, livre. Com patrocínio do governo do estado, o projeto foi contemplado pelo Edital Retomada Cultural RJ 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

A primeira exposição foi aberta hoje na Praça Saens Peña, na Tijuca, zona norte da capital. A segunda começa no dia 6 de abril, na Praça da Cidadania, em Cabo Frio, Região dos Lagos, e a terceira, no dia 14, na Praça Baltazar da Silveira e Casa da Memória Arthur Dalmasso, em Teresópolis, na região serrana do estado do Rio. O projeto vai até 23 de abril.

“A ideia é deixar as fotos soltas, ao ar livre”, disse à Agência Brasil a cineasta e fotógrafa Raquel Gandra, curadora da mostra.

Ideia é deixar as fotos soltas, ao ar livre, e aproximar o público da arte, diz a fotógrafa Raquel Gandra – Divulgação/Galeria Mundo

Segundo Raquel, foram escolhidas praças para instalar as exposições para democratizar o acesso à cultura. “Eu gosto de pensar a fotografia fora do espaço da galeria e do museu porque sinto que. quando a arte está dentro desses espaços, vai ficando muito isolada e distante das pessoas. Meu desejo é que, estando em uma praça, as pessoas possam entrar em contato [com a arte] sem nem esperar. Elas passam, olham e se conectam.”

Na Praça Saens Peña, muitos transeuntes têm parado para comentar as fotos. “Muitas pessoas queriam, inclusive, comprar as fotos. Elas se conectam imediatamente. Se, ao contrário, está em uma galeria ou em um museu, a pessoa tem que se organizar para ir. Tem muitas barreiras”. No espaço público, é diferente, diz Raquel. “As pessoas entram em contato diretamente, no meio do dia a dia, e esbarram em fotografia e arte”, afirmou a curadora. Para ela, o espaço público deve ser ocupado por atividades culturais.

Oficinas

Em cada local incluído no projeto Galeria Mundo, haverá uma oficina gratuita, aberta ao público. As inscrições podem ser feitas no site da Interlúdica. Neste sábado (1º), o Teatro Cacilda Becker, no Catete, recebe, das 10h às 13h, a oficina CorpoGrafia Afetiva, com facilitação da educadora corporal e dançarina Marilia Felippe.

Nesta atividade, por meio do ritmo, da voz e de diferentes dinâmicas musicais, é gerada e liberada energia vital, abrindo e ampliando espaços internos e facilitando que a energia flua e possa se manifestar no mundo e nos encontros, diz a especialista. Para participar da oficina, que pode receber até 25 jovens ou adultos, não se exigem pré-requisitos.

No dia 12 de abril, no espaço Grupo de Apoio ao Idoso, em Cabo Frio, os participantes desenvolverão, ao longo de uma tarde, um olhar de afeto para com o outro e com o mundo, por intermédio da fotografia e do bordado. A oficina Para Ver Com O Coração começa às 14h e reúne fotografias de celular, que depois serão impressas. Às 16h, serão tecidas vivências no bordado em papel. O evento, com facilitação da fotógrafa Thammy Carvalho e da terapeuta integrativa Mondriam Nascimento Mageswki, termina com uma grande exposição dos trabalhos, a partir das 18h.

Em Teresópolis, no dia 15 de abril, o público será convidado a expandir e aprofundar o campo de afeto por meio de exercícios, jogos e meditação baseados no processo Vida-Arte e em práticas de autoconhecimento, comunicação consciente e consentimento. As oficinas serão realizadas na Casa de Cultura Adolpho Bloch, entre as 13h30 e as 17h.

Encontro

A mostra reúne obras de Marília Oliveira (Ceará), Isabella Lanave (Curitiba), Ingrid Barros (Maranhão), Dayse Euzébio (Paraíba), Aziza Xavier (Minas Gerais), Marcela Bonfim (Rondônia), Raquel Bacelar (Bahia), Cristal Luz (Alagoas), Raquel Gandra (Rio de Janeiro), Daniela Paoliello (Minas Gerais), Ilana Bar (São Paulo) e Ana Mendes (Pará/Região Amazônica). Cada artista apresenta trajetória, linguagem e vivência diferentes no campo da fotografia, com o afeto sempre como eixo central.

“A Galeria Mundo é uma proposta de encontro, um convite para entrarmos em contato com nossas sensibilidades, para nos tornarmos mais curiosos, generosos e interessados pelo modo como o outro vive, sente e pensa”, ressalta Raquel Gandra.

Cada cidade contará também com visitas guiadas, mediadas por jovens locais que participaram previamente de uma formação específica dedicada à área do educativo. Esta é mais uma ação proposta pelo projeto Galeria Mundo, com objetivo de ativar a conexão e acessibilidade do público com as obras. As datas exatas das visitas serão divulgadas nas redes sociais da idealizadora (@interludica)

Conversas

Além das oficinas e das visitas guiadas, a programação do Galeria Mundo oferece a oportunidade de um contato mais direto do público com as fotógrafas convidadas, por meio de três encontros online em tempo real e ao vivo, às 19h. Os encontros ocorrerão na plataforma de Youtube (@interludica), com tradução em libras. Todas as mesas serão mediadas pela curadora Raquel Gandra.

A primeira mesa, prevista para este sábado, e contará com a participação de Marcela Bonfim, Daniela Paoliello, Dayse Euzébio e Ana Mendes. A mesa 2 será no dia 10, com Raquel Bacelar, Ingrid Barros, Duda Aziza Xavier e Cristal Luz. A terceira mesa, programada para o dia 18, será com Marilia Oliveira, Isabella Lanave e Ilana Bar.