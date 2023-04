Hoje é Dia lembra nomes como Clara Nunes, Cazuza e Martin Luther King

A lista de personalidades que transitam pelo Hoje é Dia desta semana vai de Clara Nunes a Cazuza, de Martin Luther King a Margareth Thatcher, de Chatô a José Bonifácio, de Thomas Hobbes a Pablo Picasso. Todos estes nomes nasceram ou morreram entre os dias 2 e 8 de abril, e, portanto, fazem parte da lista de efemérides selecionadas pelo projeto.

Para começar, Clara Nunes. Há exatos 40 anos, no dia 2 de abril de 1983, a voz da Mineira Guerreira, filha de Ogum com Iansã, se calava de maneira prematura: ela morreu aos 39 anos, em decorrência de complicações durante uma cirurgia de varizes. Clara foi a primeira cantora brasileira a vender mais de 100 mil cópias de um único disco (como mostra o episódio do De Lá Pra Cá, da TV Brasil, sobre a cantora, veiculado em 2012). O Samba na Gamboa também reverenciou uma das maiores intérpretes femininas do samba, e mostra como artistas da nova geração bebem na fonte da mineira, mestiça e mística cantora:

O Recordar é TV, da TV Brasil, resgatou o especial É preciso cantar, de 1979, no qual Clara canta e dança os seus maiores sucessos, com a marca maior de sua obra: as tradições afro-brasileiras:

Já no dia 4 de abril de 1958, nascia Agenor de Miranda Araújo Neto. Mas é seu apelido, que ele carregou desde a maternidade, praticamente, que ficou gravado na história musical do país: Cazuza. Tido por muitos como o maior poeta de sua geração, Cazuza faria 65 anos se vivo fosse. O “Exagerado” teve uma carreira meteórica, com mais de 120 músicas gravadas, e foi um um gênio rebelde, um artista de arte extensa e vida breve.

O especial Amanheceu o pensamento: 25 anos sem Cazuza, o poeta pronto pro amor, traz uma entrevista concedida por Cazuza em 1988 à antiga Rádio Nacional FM do Rio. Ele fala da vida, da carreira e da família na conversa de uma hora, que também pode ser ouvida na íntegra. Também do acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) vem o especial Ideologia, de 1990, recuperado pelo Recordar é TV, da TV Brasil, com depoimentos dos pais, amigos e do próprio Cazuza:

E quem melhor para falar de Cazuza do que Lucinha Araújo? A mãe do cantor e letrista foi a entrevistada deste episódio de Na Trilha da História, da Rádio Nacional, e detalhou a infância e adolescência do compositor, a formação da banda Barão Vermelho, a carreira solo e o tratamento do filho contra a Aids:

55 anos sem Luther King e Chatô

Martin Luther King em 1968 – Ted Bell – UIC Digital Collection/Creative Commons

Também no dia 4 de abril, mas do ano de 1968, o pastor e ativista Martin Luther King foi morto com um tiro no pescoço na cidade de Memphis, no estado do Tennessee. Um dos líderes da luta contra a segregação racial e pelos direitos civis nos Estados Unidos, Luther King defendia a não-violência, como explica o episódio do Na Trilha da História dedicado a este grande personagem da militância negra norte-americana:



Assis Chateaubriand falando em frente a uma de suas câmeras – Fundação Assis Chateaubriand/Direitos Reservados

Naquele mesmo dia e ano, mas no Brasil, morria Assis Chateaubriand, também conhecido como Chatô. Ele foi jornalista, político e dono do maior conglomerado de comunicação de sua época – o Diários Associados. Parte da história de Chatô foi contada no episódio do De Lá Pra Cá sobre a TV Tupi, a primeira emissora de televisão do país – e que pertencia ao visionário e polêmico empresário (confira a segunda parte do episódio aqui):

Na quinta-feira (6), completam-se 185 anos da morte de José Bonifácio de Andrada e Silva, que ficou conhecido como o Patriarca da Independência por ser um dos principais articuladores do rompimento do Brasil com Portugal. O Na Trilha da História debruçou-se sobre esta figura histórica em dois episódios: o primeiro fala sobre a juventude de José Bonifácio e o período que ele viveu na Europa. O segundo traz o papel de Bonifácio para a Independência e sua relação com Dom Pedro I:

Primeiro episódio:

Segundo episódio:

Já em 8 de abril, dois nomes célebres da arte e da política mundial faleceram: em 1973, o artista espanhol Pablo Picasso e, em 2013, a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

Datas comemorativas

Entre as datas da semana estão o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, lembrado neste domingo (assista o episódio Autismo: um universo particular, do Caminhos da Reportagem), e o Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil, também celebrado no dia 2.

O Dia Mundial da Saúde marca o 7 de abril (tema desta edição do Ciência é Tudo, da TV Brasil). O dia seguinte é reservado a três acontecimentos de uma vez: Dia Nacional do Sistema Braille (discutido pelo Saiba Mais, da antiga TV NBR), Dia Mundial da Luta Contra o Câncer (veja as novidades do combate à doença neste episódio do Caminhos da Reportagem) e Dia Internacional dos Ciganos (conheça a tradição cigana no Caminhos da Reportagem).

Cristãos também relembram a morte de Jesus Cristo na Sexta-Feira da Paixão, que, neste ano, cai em 7 de abril. A data é feriado nacional.

Confira a lista semanal* do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

2 a 8 de abril de 2023 2 Morte da cantora mineira Clara Nunes (40 anos) Nascimento do músico, ator e diretor francês Serge Gainsbourg (95 anos) Dia Mundial de Conscientização do Autismo – comemoração internacional aprovada pela ONU na Resolução nº 62/139, de 18 de dezembro de 2007 Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil – data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen 3 Nascimento do rapper paulista Mauro Mateus dos Santos, o Sabotage (50 anos) Lançamento do filme Central do Brasil (25 anos) O ativista norte-americano Martin Luther King faz seu último discurso, I’ve been to the mountaintop (55 anos) Primeira ligação pública é feita de um celular, por Martin Cooper (50 anos) 4 Nascimento da escritora e poeta norte-americana Marguerite Ann Johnson, a Maya Angelou (95 anos) Morte do jornalista, empresário, mecenas e político paraibano Assis Chateaubriand, o Chatô (55 anos) – magnata da comunicação no Brasil Nascimento do cantor e compositor carioca Cazuza (65 anos) Morte do pastor e ativista político norte-americano Martin Luther King (55 anos) – líder do movimento em defesa dos direitos civis da população negra nos EUA Morte do compositor, instrumentista, poeta, jornalista e dramaturgo carioca Ari Kerner Veiga de Castro (60 anos) Inauguração do World Trade Center em Nova Iorque (50 anos) 5 Morte da professora e juíza sergipana Maria Rita Soares de Andrade (25 anos) – foi a primeira juíza federal do Brasil e também a primeira mulher a compor o Conselho Federal da OAB Nascimento do saxofonista e flautista mineiro Raul Mascarenhas (70 anos) – fez parte do grupo de Johnny Alf, um dos grandes nomes da bossa nova Nascimento da atriz norte-americana Bette Davis (115 anos) Nascimento do matemático, teórico político e filósofo inglês Thomas Hobbes (435 anos) – autor de Leviatã (1651) e Do cidadão (1651) 6 Nascimento do político equatoriano Rafael Correa (60 anos) – foi presidente do Equador entre 2007 e 2017 Nascimento do artista plástico carioca Ivan Serpa (100 anos) Morte do naturalista, estadista e poeta paulista José Bonifácio de Andrada e Silva (185 anos) – conhecido pelo epíteto de Patriarca da Independência por ter sido uma pessoa decisiva para a Independência do Brasil Morte do gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte alemão Albrecht Dürer (495 anos) – provavelmente, o mais famoso artista do Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século XVI no seu país e nos Países Baixos Nascimento do maestro e arranjador paulista Júlio Medaglia (85 anos) – fundador da Amazonas Filarmônica; dirigiu a Orquestra da Rádio de Baden-Baden e a Rádio Roquette-Pinto Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz – comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembleia Geral da ONU, na sua Resolução A/RES/67/296, de 18 de setembro de 2013 7 Fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS) (75 anos) Dia do Jornalista Dia Mundial da Saúde – comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde Sexta-Feira da Paixão (data móvel) 8 Morte do artista espanhol Pablo Picasso (50 anos) Morte da política britânica Margaret Thatcher (10 anos) – ex-primeira-ministra do Reino Unido, conhecida como a Dama de Ferro Nascimento do compositor e pianista fluminense Francisco Mattoso (110 anos) – autor, entre tantos sucessos, de três grandes clássicos da música popular brasileira: as valsas Eu sonhei que tu estavas tão linda, com Lamartine Babo, Boa noite, amor e a marchinha de carnaval Pegando fogo Nascimento do diplomata ganense Kofi Annan (85 anos) – oitavo secretário-geral da ONU e Nobel da Paz em 2001 Morte da atriz e cantora espanhola Sara Montiel (10 anos) – teve uma carreira cinematográfica importante, além de sua carreira como cantora. Boleros como Contigo aprendi ou Besame mucho deram a volta ao mundo com sua voz; a canção com a qual sempre será identificada é Fumando espero Dia Nacional do Sistema Braille Dia Mundial da Luta Contra o Câncer Dia Internacional dos Ciganos

