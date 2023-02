Hoje é Dia: luta dos povos indígenas e internet segura são destaques

A semana entre os dias 5 e 11 de fevereiro reserva três datas que dialogam diretamente com a conscientização da população. No dia 7 é celebrado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. A data foi criada em 2008 e chama a atenção para as questões ligadas aos povos originários do Brasil – como a crise humanitária Yanomami, em Roraima.

Em matéria publicada em 2017, a Agência Brasil enumerou os direitos assegurados pela Constituição de 1988 aos povos indígenas. Foi a partir daí que passou a ser garantido o respeito e a proteção à cultura das populações originárias.

Um episódio de 2013 do Caminhos da Reportagem (Indígenas: a luta dos povos esquecidos), da TV Brasil, percorreu o país para mostrar a luta dos indígenas para permanecer na terra de seus antepassados. Assista:

O dia 11 de fevereiro tem duas datas importantes para o campo da ciência e tecnologia. A participação das mulheres na ciência é celebrada desde 2015 pelo Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. O programa Ciência é Tudo, da TV Brasil, trouxe um episódio sobre a data, falando sobre o espaço que as mulheres têm na construção do saber científico, além de trazer histórias de mulheres inspiradoras e que ajudaram a chegar às grandes descobertas da ciência:

A outra efeméride do dia 11 é o Dia Internacional da Internet Segura. A data é de suma importância para destacar questões como privacidade de dados, ameaças cibernéticas e o bom uso das ferramentas de tecnologia. A Agência Brasil já fez matérias (como em 2014 e 2021) sobre o assunto.

Escritores célebres e o papa que renunciou

A semana também conta com datas dedicadas à memória de nomes históricos no mundo da literatura. No dia 6 de fevereiro, o nascimento do filósofo, escritor e orador português Padre Antônio Vieira completa 415 anos. Em 2008, o programa De Lá Pra Cá, da TV Brasil, reconstituiu a trajetória desse personagem da história brasileira:

No dia 8, o nascimento do escritor francês Júlio Verne, autor de obras como 20 mil Léguas Submarinas e Viagem ao Centro da Terra, completa 195 anos. Sua história foi contada em 2015 pelo Portal EBC. Já no dia 10, o nascimento do dramaturgo, poeta e encenador alemão Bertolt Brecht completa 125 anos. Em 2014, o História Hoje, veiculado pela Radioagência Nacional, resumiu a vida e a obra de Brecht:

Nesta semana, a renúncia de Joseph Ratzinger ao papado completa 10 anos. Foi em 11 de fevereiro de 2013 que o papa Bento XVI (que morreu em dezembro de 2022) anunciou que deixaria o cargo. Foi a primeira renúncia de um papa na era moderna. Bento XVI, que ficaria conhecido como papa emérito, foi sucedido pelo atual papa, Francisco.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: