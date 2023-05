Hoje é Dia: semana celebra maternidade e Dia da Família

As mães têm um dia para chamar de seu no calendário brasileiro: é o segundo domingo de maio, que, neste ano, cai no dia 14. Uma pesquisa do Instituto Data Popular, de 2015, estimou que 67 milhões de mulheres do Brasil têm filhos. O Hoje é Dia começa a semana resgatando, dos arquivos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), conteúdos que falam sobre o universo da maternidade.

Questões como saúde mental materna, maternidade na adolescência, dupla jornada, maternidade tardia, maternidade atípica, mulheres que partem para a adoção monoparental, amamentação, puerpério, direitos femininos na hora do parto, mães no mercado de trabalho, morte materna e desconstrução sobre a idealização da maternidade já foram abordados pela Agência Brasil, Portal EBC, Rádio Nacional e TV Brasil. O programa Entre o Céu e a Terra, da TV Brasil, apresentou como a figura da mãe é vista por diferentes religiões e mitologias:

Mas houve um tempo em que as mulheres grávidas não eram vistas com deferência, muito menos exaltadas pela força do corpo feminino de gerar e parir: até o início do século 20, as gestantes eram tratadas como doentes e a gravidez não era falada em público. É o que conta o episódio sobre maternidade do programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional. A historiadora Mary Del Priore, que escreveu um livro sobre a história da mulher no Brasil, detalha como o entendimento da sociedade sobre gestação, parto, amamentação, exercício da maternidade e criação dos filhos mudou ao longo dos séculos:

A Voz se cala

Neste domingo (14), serão 25 anos da morte de Frank Sinatra. Ele morreu no ano de 1998, vítima de um ataque cardíaco. Os números da carreira de Frank Sinatra mostram o tamanho dele para a música mundial: 13 Grammys, mais de 500 milhões de discos vendidos, 31 Discos de Ouro, 18 de platina, 1.800 gravações, estrela de mais de 50 filmes e 170 mil pessoas no show do Maracanã, apresentação que o colocou no Livro dos Recordes.

O Hoje é Dia traz três programas especiais sobre Sinatra, que ficou conhecido como The Voice (a voz, em tradução livre): o Momento Três, da Rádio Nacional, reconstrói a trajetória do artista, apresentando três canções icônicas do repertório dele: Night and day, I’ve got you under my skin e Água de beber, do álbum que gravou com o brasileiro Tom Jobim:

Já nesta edição do Saudades do Século 20, da Rádio MEC, Ruy Castro se debruça sobre o apogeu de Sinatra – que, para Castro, “foi o maior de todos; aquele que dispensa apresentações”:

Por fim, o Jazz Livre! explora a vertente “jazzística” de Sinatra, que, com dicção impecável, domínio instintivo do fraseado e um swing natural, colocou diversos trabalhos na gaveta do jazz:

Quinze de maio é o Dia Internacional da Família, uma data estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). E família é o tema da obra O arroz de palma, de Francisco Azevedo: o texto Família é prato difícil de preparar, que está no primeiro capítulo do livro, ganhou proporções virais na internet, e até hoje provoca reflexões sobre o que é família. Ouça o que diz o autor neste episódio do Trilha de Letras, da Rádio MEC:

O É Tudo Brasil, da Rádio Nacional, também dedicou um episódio às famílias: no caso, as famílias do universo musical. O programa traz uma conversa com os Gilsons, banda formada por José, Francisco e João, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil. Além disso, a trilha sonora está repleta de músicas cantadas por artistas de uma mesma família:

Causas da sociedade

Na quarta-feira (17), a causa lembrada é a do combate à homofobia, transfobia e bifobia. Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) suprimiu a homossexualidade como doença mental da lista de patologias do Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais. Em 2015, o Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, falou sobre casos em que a orientação sexual das vítimas motivou violência e sobre a intolerância que a população LGBTQIA+ ainda enfrenta:

Outras duas datas da semana, ambas no dia 18 de maio, surgiram da mobilização para enfrentar problemas da sociedade brasileira: o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. No ano passado, o Hoje é Dia explicou as origens das datas.

A campanha pelo fim do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes ganhou nome, cor e se estende ao longo de todo o mês: é o Maio Laranja. Já um pouco da história da luta por mudanças na forma de assistir pessoas com transtornos mentais foi contada neste episódio do Na Trilha da História, da Rádio Nacional:

Confira a lista semanal* do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

14 a 20 de maio de 2023 14 Morte do cantor e ator estadunidense Frank Sinatra (25 anos) Morte do empresário carioca Octávio Guinle (55 anos) – fundador do hotel Copacabana Palace Independência de Israel (75 anos) Dia das Mães 15 Sanção do Estatuto do Torcedor pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (20 anos) Dia Internacional da Latinidade – comemoração de países latinos, instituída por representantes de 36 países latinos, com o fim de preservar as diferentes identidades nacionais e suas comunidades lingüísticas e culturais Dia Internacional da Família – a celebração do dia visa destacar a importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo na base da educação infantil; reforçar a mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família; chamar a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da sociedade e para seus direitos e responsabilidades; sensibilizar e promover o conhecimento relacionado com as questões sociais, económicas e demográficas que afetam a família 16 Morte da violonista fluminense Mariuccia Iacovino (15 anos) 17 Morte da escritora paulista Zélia Gattai Amado (15 anos) Dia Internacional Contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia – celebração para marcar a data de 17 de maio de 1990, em que a Organização Mundial de Saúde decidiu suprimir a homossexualidade como doença mental da lista de patologias registradas no Manual de diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação, conhecido popularmente como Dia Mundial da Internet – instituída em 17 de maio de 2005 numa assembléia Geral da ONU na Tunísia, com o fim de destacar as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias para melhorar o padrão de vida dos povos e dos cidadãos 18 Nascimento do militar mato-grossense e ex-presidente do Brasil Eurico Gaspar Dutra (140 anos) Dia Internacional dos Museus – comemoração instituída em 1971 pelo Comitê Internacional de Museus, com o fim de sensibilizar o público para a importância dos museus em nossa sociedade atual Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – comemorado no Brasil, conforme Lei Nº 9.970 de 17 de maio de 2000, para marcar a data da morte da menina brasileira de oito anos, Aracelli Cabrera Sanches Crespo, que desapareceu da escola onde estudava e que foi violentada e assassinada de forma hedionda na cidade brasileira de Vitória-ES em 18 de maio de 1973 Dia Nacional da Luta Antimanicomial – comemoração do Brasil, que está oficializada por Lei em algumas cidades brasileiras, para marcar a data da elaboração do documento final da “1ª Conferência Nacional de Saúde Mental” no Brasil, ocorrida em 18 de maio de 1987, que então propunha a reformulação do modelo assistencial em saúde mental para os brasileiros 20 Nascimento do cineasta cearense Luiz Carlos Barreto (95 anos) – produtor de vários filmes nacionais Patenteamento do jeans por Levi Strauss e Jacob Davis (150 anos)

