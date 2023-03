Hoje é Dia: semana tem luta por igualdade de gênero e música clássica

Apreciar uma orquestra, lutar por direitos e cuidar da saúde. A semana entre os dias 5 e 11 de março têm datas para estas três ações.

Neste domingo (5) é celebrado o Dia Nacional da Música Clássica, um estilo musical que atravessa gerações e continua encantando muitas pessoas ao redor do mundo. A data é uma homenagem ao legado de Heitor Villa-Lobos e é celebrada desde 2009 no país. A Agência Brasil já falou sobre a origem da data.

Já o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. A data é muito importante para reforçar a luta pela igualdade de gênero e direitos da população feminina. No ano passado, o Tarde Nacional, da Rádio Nacional, destacou que, apesar da data, as mulheres ainda têm muitos desafios para chegar à equidade e paridade.

A data é de intensa mobilização social pelo mundo. No Brasil, atos da Marcha Mundial das Mulheres costumam ocorrer na maioria das capitais brasileiras. A EBC tem tradição na cobertura dos protestos. Bandeiras como o fim do feminicídio e a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres voltam a cada 8 de março, como mostra reportagem de 2019 da Agência Brasil.

O 10 de março é o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. A data serve para conscientizar que a falta de atividade física é um fator de risco para diversas doenças, como obesidade, hipertensão e diabetes, e é importante incentivar a prática regular de exercícios físicos para uma vida mais saudável. O tema foi abordado nas Rádios EBC e TV Brasil no ano passado.

Músico, astronauta e império

No dia 6 de março, completam-se 10 anos da morte do músico paulista Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr. Chorão deixou um legado importante no rock nacional, com suas letras que abordavam temas como amor, sociedade e crítica política.

Já no dia 8 de março, completam-se 215 anos da chegada da Família Real Portuguesa ao Rio de Janeiro. Foi um importante capítulo da história do Brasil e abriu as portas para a Independência do país (que ocorreria 14 anos depois). O Na Trilha da História falou sobre a data em 2018.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

5 a 11 de março de 2023 5 Morte do líder político georgiano Josef Stalin (70 anos) Morte do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez (10 anos) Dia Nacional da Música Clássica Open Data Day (data móvel) – comemoração anual sobre dados abertos realizada em diversas instituições no mundo. Grupos celebram e debatem a importância de acessar, utilizar, modificar e compartilhar dados para qualquer finalidade. Uma oportunidade de mostrar os benefícios dos dados abertos e incentivar a adoção de políticas de dados abertos em governos, em empresas e na sociedade civil 6 Nascimento do compositor, instrumentista e arranjador mineiro Alberto Chimelli (70 anos) – dirigiu, em 1986 e 1987, o Projeto Brahma de Música, que culminou com a apresentação de 23 músicos no Theatro Municipal Morte do músico paulista Alexandre Magno Abrão, o Chorão (10 anos) – vocalista da banda Charlie Brown Jr Nascimento do pianista, compositor, professor e comerciante luso-brasileiro Artur Napoleão (180 anos) Nascimento do maestro e violeiro paulista Rui Torneze (60 anos) Morte do compositor baiano Assis Valente (65 anos) Estreia da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, no Teatro La Fenice, em Veneza (170 anos) 7 Nascimento do violonista, compositor e musicólogo maranhense Turíbio Santos (80 anos) Dia do Paleontólogo – fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia 8 Família real portuguesa chega ao Rio de Janeiro (215 anos) Dia Internacional da Mulher 9 Nascimento da atriz, cantora, compositora e apresentadora fluminense Lúcia Maria Werner Vianna de Carvalho Lins, a Lucinha Lins (70 anos) Dia Mundial do Rim (data móvel) 10 Nascimento da atriz paulista Célia Biar (105 anos) Nascimento do médico, anatomista e biólogo italiano Marcello Malpighi (395 anos) – pioneiro na utilização do microscópio Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo 11 Nascimento do intérprete e instrumentista fluminense Lafayette Coelho Varges Limp (80 anos) Morte do dramaturgo, teatrólogo, jornalista, cronista e professor fluminense Joracy Schafflor Camargo (50 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados a cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected]