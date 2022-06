Hoje é Dia: veja datas e feriados de junho de 2022

O mês de junho de 2022 terá um dia de ponto facultativo nacional: é o dia de Corpus Christi (que não está na lista de feriados nacionais), que, neste ano, cai no dia 16 de junho. O mês, aliás, é recheado de comemorações religiosas.

É em junho que são lembrados três santos católicos: santo Antônio (no dia 13), são João (no dia 24) e são Pedro (no dia 29). Depois de dois anos de festejos cancelados (por conta da emergência sanitária imposta pela covid-19), os brasileiros voltam a se encontrar para celebrar, em todos os cantos do país, as tradicionais festas juninas.

Junho também tem o início do inverno no hemisfério Sul. O solstício, também conhecido como o “dia mais curto do ano”, será no dia 21 de junho. Em 2022, a estação mais fria do ano começa no Brasil exatamente às 6h13 deste dia.

O mês é marcado, ainda, pelo centenário de duas figuras marcantes no mundo da arte. Logo no dia 1º, o nascimento da atriz fluminense Abigail Izquierdo Ferreira, mais conhecida como Bibi Ferreira, completa 100 anos. No dia 10, complata-se um século do nascimento da atriz, cantora e compositora norte-americana Judy Garland – a eterna Dorothy do clássico O Mágico de Oz.

No dia 26, o cantor, compositor e imortal da Academia Brasileira de Letras Gilberto Gil completa 80 anos de vida. Quem também “faz aniversário” é a Marinha do Brasil. A fundação das Forças Armadas Marítimas completa 200 anos no dia 11 de junho – data em que também é celebrado o “Dia da Marinha do Brasil”.

As datas são alguns dos 149 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

Junho de 2022 1 Nascimento do guitarrista britânico Ronnie Wood, dos Rolling Stones (75 anos) Nascimento da atriz fluminense Abigail Izquierdo Ferreira, famosa como Bibi Ferreira (100 anos) Nascimento do cantor, compositor e produtor paulista José Plínio Transferetti, o Paraíso (75 anos) Dia Internacional do Leite – criado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para reconhecer a importância do leite como alimento global Dia Nacional da Imprensa Criada a companhia Vale do Rio Doce (80 anos) 2 Morte do general francês Giuseppe Garibaldi (200 anos) – considerado herói no Brasil e na Itália Nascimento do compositor britânico Edward Elgar (165 anos) Morte do guitarrista espanhol Andrés Segovia (35 anos) – considerado o pai do violão erudito moderno pela maioria dos estudiosos de música; muitos compositores fizeram obras especificamente para ele como Turina, Villa-Lobos, Castelnuovo-Tedesco e Pedrell Dia Internacional da Prostituta – instituído para marcar a data de 2 de junho de 1975, em que cerca de 150 trabalhadoras sexuais entraram para a história ao ocuparem a Igreja de São Nizier, na cidade francesa de Lyón, exigindo que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão útil à França como outro ofício qualquer O jornalista Tim Lopes é assassinado no complexo do Alemão (20 anos) 3 Nascimento do cineasta francês Alain Resnais (100 anos) Morte do cineasta italiano Roberto Rosselini (45 anos) Dia Mundial da Bicicleta – dia oficial de conscientização sobre os vários benefícios sociais de usar a bicicleta para transporte e lazer Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil Dom Pedro I nega fidelidade à Constituição portuguesa e convoca a primeira Assembleia Constituinte brasileira (200 anos) Líderes de 180 nações iniciam a Eco-92, no Rio de Janeiro (30 anos) 4 Nascimento do cantor, compositor e instrumentista paulista João Izidoro Pereira, o Zé do Rancho (95 anos) – autor da música Abra a porta, Mariquinha, sucesso na voz dos netos Sandy e Júnior Nascimento do cantor de carimbó paraense Pinduca (75 anos) Nascimento da atriz gaúcha Ittala Nandi (80 anos) Nascimento do ator e diretor fluminense Hugo Carvana (85 anos) Nascimento da socióloga, professora universitária e ex-senadora paulista Eva Alterman Blay (85 anos) Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão 5 Nascimento do compositor e cantor fluminense Jorge Fernandes (115 anos) – trabalhou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro Nascimento da pianista paulista Lydia Alimonda (105 anos) – teve especial atuação como difusora da música brasileira na Europa, e criou, com sua irmã, a violinista Altéia, o duo Alimonda, com o qual se apresentou por todo o Brasil Dia do Divino Espirito Santo (data móvel) – a festa é celebrada no Dia de Pentecostes, que acontece 50 dias após o domingo da Páscoa Dia Mundial do Meio Ambiente – comemoração internacional, que foi instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU, na Resolução nº 2.994, de 15 de dezembro de 1972 Na Universidade de Harvard, George Marshall apresenta o Plano Marshall, de ajuda aos países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial (75 anos) Início da Guerra dos Seis Dias entre Israel e os estados árabes do Egito, Síria e Jordânia (55 anos) 6 Nascimento da atriz paulista Liana Duval (95 anos) – atuou em montagens de peças como O rei da vela, Gota d’água e Galileu, Galilei; e também fez parte do elenco de novelas da TV Tupi e TV Globo Nascimento do radialista, ator de cinema e apresentador de televisão cearense César de Alencar (105 anos) Nascimento do cineasta fluminense Fábio Barreto (65 anos) Dia Nacional do Teste do Pezinho 7 Nascimento do militar e ex-presidente da Líbia de Muammar al-Gaddafi (80 anos) Nascimento do ator paulista Ary França (65 anos) Nascimento do maestro húngaro George Szell (125 anos) – maestro e compositor de origem húngara, é lembrado pelas numerosas gravações que fez de diversas obras com a Orquestra de Cleveland Nascimento do ator norte-americano Dean Martin (105 anos) – um dos mais influentes artistas do século 20, tanto na música, televisão, bem como no cinema Morte do pianista, compositor e ator fluminense Bené Nunes (25 anos) Nascimento do bandolinista e compositor paulista Izaias Bueno de Almeida, o Izaias do Bandolim (85 anos) Dia Nacional da Liberdade de Imprensa 8 Nascimento do jogador de futsal paulista Falcão (45 anos) Nascimento do arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright (155 anos) Morte do jornalista e escritor paulista Ivan Lessa (10 anos) Morte do líder religioso árabe Maomé (1.390 anos) – fundador do islamismo Dia Mundial dos Oceanos – comemoração estabelecida em 1992, durante a Eco-92, com o fim de enfatizar a importância de todos os produtos fornecidos pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Antártico, Oceano Índico e Oceano Ártico 9 Nascimento do Pedro I, czar russo conhecido como Pedro, O Grande (350 anos) Nascimento do historiador britânico Eric Hobsbawm (105 anos) Partida da Comissão Cruls (130 anos) – nomeada pelo presidente Floriano Peixoto, a Comissão Exploradora do Planalto Central partiu a fim de demarcar o local onde seria construída a futura capital do país Dia Nacional de Anchieta – data que destaca a vida e a obra do padre José de Anchieta Dia Internacional dos Arquivos – comemorado para marcar a data da criação do Conselho Internacional dos Arquivos, foi instituído pela Unesco em 9 de junho de 1948; a data promove o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória, e da transparência 10 Nascimento da atriz, cantora e compositora norte-americana Judy Garland (100 anos) Lançado Apple II, um dos primeiros computadores de uso pessoal (45 anos) Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos – comemorado para marcar aquela que é tradicionalmente tida como a data da fundação do grupo de autoajuda de homens e mulheres, que partilham entre si sua dependência das bebidas alcoólicas. O grupo foi fundado na cidade norte-americana de Akron, em 10 de junho de 1935 Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas – celebrado na data da morte do poeta português Luiz de Camões, que faleceu em 10 de junho de 1580 11 Nascimento do compositor e letrista mineiro Geraldo Carneiro (70 anos) Nascimento do artista plástico pernambucano Francisco Brennand (95 anos) Nascimento da atriz Isabela Garcia (55 anos) Fundação da Marinha do Brasil (200 anos) Lançado o filme ET, o Extraterrestre (40 anos) Dia da Marinha do Brasil 12 Presidente José Sarney anuncia o lançamento do Plano Bresser, que congela os aluguéis e os salários (35 anos) Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil – instituído em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho Dia dos Namorados – comemoração extraoficial do Brasil desde 1948, que surgiu a partir de uma campanha publicitária encomendada pela extinta rede de lojas de departamentos Exposição Clipper, de São Paulo 13 Nascimento do compositor e regente paulista Antônio Lago (135 anos) Início da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 (10 anos) Dia de Santo Antônio 14 Morte da atriz fluminense Leila Diniz (50 anos) Nascimento da atriz fluminense Camila Pitanga (45 anos) Termina a Guerra das Malvinas, com rendição dos argentinos (40 anos) Dia Mundial do Doador de Sangue 15 Morte do instrumentista Artur de Souza Nascimento, o Tute (65 anos) Acre é elevado á categoria de estado (60 anos) Início da II Conferência de Paz, em Haia, na Holanda (115 anos) – Rui Barbosa, que chefiou a delegação brasileira, contestou a igualdade baseada na força e sustentou, no âmbito do direito internacional público, a igualdade dos Estados Benjamin Franklin inventa o para-raios (270 anos) Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa – comemoração instituída em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção de Abusos contra Idosos, que conta com o apoio da Organização Mundial de Saúde 16 Nascimento do escritor paraibano Ariano Suassuna (95 anos) Dia de Corpus Christi – data móvel Bloomsday – instituído na Irlanda para homenagear o personagem Leopold Bloom, protagonista de Ulisses, de James Joyce. Em todo o mundo, é o único dia dedicado a um personagem de um livro Dia Mundial da Tartaruga Marinha 17 Nascimento do estilista paulista Clodovil Hernandes (85 anos) Nascimento da médica, educadora e política alagoana Lily Lages (115 anos) – primeira mulher titular de uma cátedra de medicina no Brasil e primeira deputada de Alagoas Seleção brasileira de futebol masculino conquista o segundo título mundial no Chile (60 anos) Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação – data instituída pela Resolução A/RES/49/115, de 30 de janeiro de 1995, da Assembleia Geral da ONU para marcar a data da adoção da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, estabelecida na cidade francesa de Paris, em 17 de junho de 1994 18 Nascimento do cantor, compositor, multi-instrumentista, empresário, produtor musical, cinematográfico e ativista dos direitos dos animais britânico Paul McCartney (80 anos) Nascimento do baterista fluminense Fê Lemos (60 anos) – fundador das bandas Aborto Elétrico e Capital Inicial Nascimento do cantor paulista Sérgio Ricardo (90 anos) Nascimento da cantora paulista Celly Campello (80 anos) Nascimento compositor, cineasta e cantor paulista Sérgio Ricardo (90 anos) Dia Nacional da Imigração Japonesa – comemorado por brasileiros, conforme lei nº 11.142, de 25 de julho de 2005, para marcar a data da chegada ao Brasil do navio japonês Kasato-Maru, que aportou na cidade brasileira de Santos em 18 de junho de 1908 Dia Nacional do Tambor de Crioula Dia do Orgulho Autista – comemorado para marcar a data da criação da Aspies for Freedom (Aspies pela Liberdade, em tradução do inglês), constituída em 18 de junho de 2004 e que se converteu na primeira instituição mundial a utilizar o termo “orgulho” relacionado ao autismo, com o fim de educar o público em geral sobre as questões relacionadas com o autismo Dia Nacional do Químico 19 Nascimento do compositor russo Igor Stravinski (140 anos) Dia do Cinema Brasileiro – marca a data da primeira filmagem da baía da Guanabara, que foi realizada em 19 de junho de 1898 com uma câmera Lumière pelo primeiro cineasta brasileiro, Afonso Segreto. Segreto fez as imagens a partir do navio francês Brèsil, ao retornar de uma viagem à Europa, onde fora para buscar equipamentos de filmagem 20 Morte do compositor piauiense João Evangelista de Melo Fortes, o João Só (30 anos) Nascimento da atriz australiana Nicole Kidman (55 anos) Criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES (70 anos) Dia Mundial dos Refugiados – comemoração instituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) na Resolução 55/76 de 2000, para marcar a data do aniversário da Convenção de Genebra de 1951 (em vigor desde 1974), que definiu o refugiado como toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar a esse país 21 Nascimento do jornalista, produtor musical e diretor de televisão sergipano Fernando Faro (95 anos) Solstício de inverno no hemisfério Sul Dia Mundial do Skate Dia Internacional do Ioga – a data foi oficializada pela ONU em sua 69ª Assembleia Geral, realizada no dia 11 de dezembro de 2014, e recebeu a mais alta taxa de aprovação até então recebida numa assembleia da organização: 175 nações votaram a favor 22 Morte do ator, cantor e dançarino norte-americano Fred Astaire (35 anos) Dia Mundial do Fusca 23 Nascimento da atriz e humorista fluminense Dercy Gonçalves (115 anos) Nascimento do instrumentista e cantor uruguaio Heber Artiga Fróis, o Gaúcho da Fronteira (75 anos) – gravou a canção de sucesso Herdeiro da Pampa Pobre, parceria com Vainê Darde, que foi regravada pelo grupo gaúcho de rock Engenheiros do Hawaii, em 1991 Dia do Desporto – criado pela Lei Pelé Dia Olímpico 24 Nascimento do compositor e regente paraibano José de Lima Siqueira (115 anos) – regente e compositor reconhecido em nível internacional. Lima Siqueira teve suma importância como educador, pelo papel de liderança que exerceu no meio musical de sua época e pela participação da criação de várias entidades de classe e culturais, tornando-se uma das grandes figuras da música brasileira no século XX Nascimento de Milton da Silva – pai de Ayrton Senna e maior incentivador da carreira do filho, do início no kart, até o tricampeonato da Fórmula 1 (95 anos) Dia de São João 25 Morte do explorador francês Jacques Cousteau (25 anos) Primeira transmissão mundial de TV ao vivo, via satélite (55 anos) – o canal inglês BBC se uniu a um pool de emissoras de 26 países para transmitir uma apresentação do grupo The Beatles gravando ao vivo no Abbey Road Studios a música All you need is love 26 Nascimento do cantor e compositor baiano Gilberto Gil (80 anos) Nascimento do compositor paulista Antenor Serra, o Serrinha (105 anos) – compositor de Chitãozinho e Xororó, Bom Jesus de Pirapora e Do mundo nada se leva, dentre outras J.K. Rowling lança o primeiro livro da série Harry Potter (25 anos) Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas – data instituída pela Assembleia Geral da ONU, na sua Resolução nº 42/112, de 7 de dezembro de 1987, e que está oficializada no Brasil pelo Decreto 8.091, de 28 de maio de 1999, através do qual se criou a Semana Nacional Antidrogas Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura – data instituída pela ONU, na sua Resolução nº 52/149, de 12 de dezembro de 1997, para marcar a data de 26 de junho de 1987, em que entrou em vigor nos países-membros signatários a”Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes 27 Nascimento do jornalista naturalizado brasileiro Vladimir Herzog (85 anos) – símbolo na luta pela democratização do Brasil Morte da pintora e professora franco-brasileira Bertha Worms (85 anos) Nascimento da soprano italiana Anna Moffo (90 anos) 28 Nascimento o filósofo suiço Jean-Jacques Rousseau (310 anos) Nascimento do regente e compositor cearense Elezar de Carvalho (110 anos) Nascimento do compositor norte-americano Richard Rodgers (120 anos) Dia Internacional do Orgulho LGBTI – comemoração para marcar a data do Incidente de Stonewall, de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, em Greenwich Village, na cidade norte-americana de Nova York, reagiram pela primeira vez contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender travestis e todos os que vestissem mais de três peças do sexo oposto 29 Morte do poeta cordelista e repentista cearense Cego Aderaldo (55 anos) Dia de São Pedro A Apple Inc. lança, nos Estados Unidos, a primeira geração do iPhone. (15 anos) 30 Morte do engenheiro e músico baiano Osmar Macedo (25 anos) – um dos criadores do trio elétrico Nascimento da cantora e compositora mineira Maria Helena Toledo (85 anos) – gravou os LPs Maria Toledo sings Bonfá, em 1962, Jazz, samba, encore, em 1963, cantando em português e acompanhada por Stan Getz, e Braziliana, em 1965, com Luiz Bonfá e Bob Scott; em 1966, participou como compositora do I Festival Internacional da Canção, na TV Rio, com Dia das rosas, com Luiz Bonfá, interpretada por Maysa e classificada em terceiro lugar Morte do médium e escritor mineiro Chico Xavier (20 anos) Nascimento da monja zen budista paulista Cláudia Dias Baptista de Sousa, a Monja Coen Roshi (75 anos) Reino Unido transfere soberania de Hong Kong para China (25 anos) Seleção brasileira de futebol masculino conquista o quinto título mundial (20 anos) Dia Nacional do Bumba meu Boi

Fonte: Agência Brasil