Interior de SP: homem fere 7 pessoas em hospital e é morto pela PM

Sete pessoas ficaram feridas após um homem ter entrado armado em um hospital da cidade de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo. Uma delas está internada em estado grave. O ataque ocorreu na noite desta sexta-feira (6).

Segundo informações da Polícia Militar, invadiu o hospital Doutor José Nigro Neto, armado com uma faca. Ele desferiu golpes contra funcionários e pacientes. Ao sair do hospital, ele ainda fez uma enfermeira refém.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o homem entrou desorientado no hospital e atacou a recepcionista enquanto preenchia uma ficha médica. Outros funcionários tentaram contê-lo e também foram agredidos.

A Polícia Militar informou que uma equipe que fazia o patrulhamento na região flagrou a situação e tentou negociar a rendição do homem, que ameaçava esfaquear a refém. “A fim de evitar a ação do criminoso, foi necessária a intervenção policial com uso de arma de fogo. O infrator recebeu atendimento médico, mas não resistiu”, disse a PM, por meio de nota.

A Secretaria de Segurança informou que, com o homem, foi apreendida uma porção de cocaína. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e morte decorrente de intervenção policial.