Jornalista que passava carnaval em São Sebastião noticia desastre

Thiago Reis curtia o carnaval com a namorada e os amigos na Barra do Sahy, em São Sebastião, quando o temporal atingiu a região na madrugada de domingo (19). Jornalista, ele mantém um blog independente para noticiar fatos de sua cidade, Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Mas não imaginava que, durante seu feriado de diversão no litoral, acordaria em meio a uma situação de emergência e calamidade pública. “Não tínhamos ideia da intensidade do temporal, mas depois vimos que a Barra do Sahy foi um local bem castigado”.

Segundo a prefeitura de São Sebastião, Barra do Sahy e Juquehy foram os bairros mais afetados pelas chuvas. Estando no meio de um desastre, Thiago Reis vestiu a roupa de repórter e começou a trabalhar na área. “Soubemos que morreu morador, teve deslizamento de terra. Foi lá que consegui fazer a imagem de um resgate”, conta.

A imagem foi publicada nas redes do Blog do Mogiano e foi divulgada até por uma emissora de TV. “Acho que a informação é um direito do cidadão. O que eu consegui ali foi fazer a informação chegar até as pessoas. A imprensa não tinha chegado naquela área. A TV Record só foi chegar hoje”, conta Thiago.

Depois de cumprir seu papel de jornalista, Thiago decidiu antecipar seu retorno para Mogi das Cruzes. Arrumou suas coisas, entrou no carro e partiu de volta. O que ele não esperava era o caos nas vias da cidade. “Demorei sete horas pra chegar em Bertioga. É pertinho daqui, mas demorou sete horas. Só chegamos hoje de manhã”, explica Thiago, que teve a ideia de criar o blog para oferecer notícias independentes para as pessoas de Mogi das Cruzes.

Na cobertura da tragédia de São Sebastião, Thiago divulgou imagens próprias e também aquelas que recebeu de colaboradores, por WhatsApp.