Mega-Sena deste sábado sorteia prêmio de R$ 4 milhões

O Concurso 2.488 da Mega-Sena, que será realizado hoje (4) à noite em São Paulo, deverá pagar o prêmio de R$ 4 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.

Uma aposta simples, do Rio de Janeiro, levou o prêmio principal do último concurso (2.487), realizado quinta-feira (2), no valor de R$ R$ 3.681.934,21. Além deste sábado, houve sorteios nesta semana na terça (31) e quinta (2).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal . A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Para a aposta simples, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), ao preço de R$ 22.522,50, a probabilidade é de 1 em 10.003.

+ Milionária

A Caixa também fará hoje o segundo sorteio da mais nova loteria federal, a +Milionária. A nova modalidade oferece prêmio mínimo de R$ 10 milhões, na faixa principal.

Diferentemente da Mega Sena – o sorteio mais popular e com os maiores prêmios -, a nova modalidade é composta por duas marcações diferentes em um mesmo jogo. Na primeira marcação, o jogador deve escolher 6 dezenas de 1 a 50. Na segunda, chamada de trevo, o jogador deve escolher dois números de 1 a 6. O grande prêmio principal vai para quem conseguir acertar as seis dezenas e ambos os números do trevo.

No primeiro sorteio, no último sábado (28), não foi registrada aposta vencedora na faixa principal, com seis dezenas e dois trevos. Foram sorteados os números: 23 – 44 – 01 – 07 – 03 – 15, e os dois trevos: 4 e 2.