Metrô de SP recebe unidade móvel de assistência à população LGBTIA+

Estações do metrô de São Paulo passaram a contar, nesta segunda-feira (20), com uma unidade móvel de atendimento à população LGBTIA+. O atendimento é realizado gratuitamente e conta com colaboradores na prestação de serviços de assistência social, assessoria psicológica e jurídica.

Segundo o Metrô, quando necessário, é feito encaminhamento aos órgãos competentes. A ação visa à orientação e ao combate à violência, intolerância e discriminação a à população LGBTIA+.

Nesta terça-feira (21), a unidade móvel estará na Linha 3-Vermelha, na Estação Bresser-Mooca, atendendo das 12h às 17h. De terça a sexta-feira (24), o serviço será disponibilizado na Linha 1-Azul, das 11h às 16h, nas estações Santana e Parada Inglesa.

Os passageiros da Linha 2-Verde também terão atendimento na quinta-feira (23), das 13h às 18h, na Estação Ana Rosa, que faz integração com a Linha 1-Azul.

A iniciativa tem organização da Associação Cultural Educacional e Social Dynamite, atual gestora dos Centros de Cidadania LGBTI Laura Vermont, Luana Barbosa e Edson Neris, e apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e do Metrô Social.