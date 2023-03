Monotrilho volta a funcionar em São Paulo, após colisão entre trens

A circulação dos trens na Linha 15 – Prata do metrô em São Paulo foi normalizada às 6h desta quinta-feira (9). A colisão entre duas composições paralisou totalmente a operação durante a manhã de quarta-feira (8). O funcionamento foi parcialmente retomado no início da tarde.

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, no momento em que os trens foram separados, durante a madrugada de hoje, as composições bateram novamente, “porém sem causar novos danos aparentes e nenhuma vítima”.

O acidente ocorreu entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na zona leste, por volta das 4h30 de ontem, antes do início da operação comercial, durante o posicionamento dos trens, informou a companhia.

A linha é um monotrilho que funciona em via elevada, ligando a zona sul à zona leste da capital paulista, e transporta 115 mil pessoas por dia.

Ao acompanhar os desdobramentos do acidente na manhã de ontem, a presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Camila Lisboa, questionou o sistema de proteção anticolisão do monotrilho.

“Na linha 1, 2 e 3 tem sistema anticolisão. Não se tem clareza de qual é esse sistema de proteção na Linha 15. Nós estamos apontando esses problemas faz tempo. Há um processo de terceirização das áreas da manutenção que prejudica o funcionamento e a segurança do sistema, e os trabalhadores do monotrilho são tão vítimas desse problema quanto os passageiros”, disse à Agência Brasil.

Questionado sobre esse sistema anticolisão e o possível motivo do acidente, o Metrô respondeu que a apuração do ocorrido “ainda continua”.