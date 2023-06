Obra do metrô faz solo ceder, e oito linhas de ônibus são desviadas

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou a Avenida Miguel Conejo na altura da Rua Mateus Leão, zona norte da capital paulista, devido a solapamento em obra da linha 6 – Laranja do Metrô, ocorrido neste domingo (25). As informações são da prefeitura.

O desvio para o trânsito está ativo, no sentido do bairro, pelas ruas Miguel Conejo, Mateus Leão e Bonifácio Cubas. Segundo o município, a Subprefeitura Freguesia/Brasilândia e a Defesa Civil enviariam equipes na manhã desta segunda-feira (26) para realizar vistorias no local.

A concessionária Linha Uni, responsável pelas obras, informou que, na manhã do último sábado (24), a avenida Miguel Conejo, na altura do número 850, foi interditada de forma preventiva em decorrência das atividades de escavação com a Tuneladora Norte, conhecida como tatuzão.

Oito linhas de ônibus estão sendo desviadas desde as 7h de sábado, em razão de interferência viária na avenida, segundo a SPTrans. São elas: 8548-10 Parada de Taipas – Term. Lapa; 8549-10 Taipas – Pça do Correio; 9012-10 Itaberaba – Term. Lapa; 9181-10 Vl. Terezinha – Lapa; 938P-10 Jd. Tereza – Metrô Barra Funda; 9717-10 Jd. Almanara – Metrô Santana; 975A-10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa; 9785-10 Vl. Terezinha – Metrô Barra Funda.

De acordo com a Linha Uni, a ação de interdição foi necessária em função da frágil geologia do local. “Trata-se de uma ação normal, parte das medidas de controle que a equipe técnica da obra desenvolve ao longo de todo o traçado da Linha 6 – Laranja”, diz nota da empresa.

Ainda de acordo com a concessionária, a equipe técnica está acionando poços de rebaixamento do lençol freático, atividade também já prevista, e as atividades da tuneladora devem retomar na próxima semana.

Imóveis​

Em relação a imóveis, a prefeitura informou que houve 11 interdições no mês de janeiro deste ano, após vistorias realizadas nos dias 28 e 29 de janeiro, em decorrência das obras da linha laranja na região.

No dia 28 de janeiro, foram sete interdições – seis parciais e uma total – localizada nas ruas Simão Velho e Mateus Leão, devido às movimentações no solo que causaram rachaduras nas casas. No dia seguinte (29), foram mais quatro interdições na avenida Miguel Conejo na rua Simão Velho.

Desabamento

No ano passado, um acidente nas obras da Linha 6 – Laranja do Metrô provocou o desabamento de parte da pista da Marginal Tietê, na zona norte da capital paulista, próximo a ponte da Freguesia do Ó.