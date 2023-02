PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro de ouro ilegal em RR

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (10) operação contra esquema suspeito de lavagem de dinheiro de comércio de ouro ilegal em Roraima e em Pernambuco. Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens.

Um dos alvos da ação, chamada Operação Bal, é a irmã do governador de Roraima, Antonio Denarium, Vanda Garcia de Almeida. Em nota, o governador disse que recebeu a notícia e desconhece o teor da investigação contra a irmã. Ele espera que eventuais responsabilidades sejam apuradas na forma da lei. Denarium afirmou ainda que está à disposição para esclarecimentos, e continuará colaborando com as ações em conjunto com o governo federal para a solução da crise yanomami.

De acordo com a PF, o esquema teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos a partir da compra e venda de ouro ilegal. A organização criminosa conta com o uso de empresas de fachada.

Conforme as investigações, os suspeitos recebem os valores de diversos financiadores pelo Brasil, sacam ou transferem o dinheiro para pessoas e empresas em Roraima, responsáveis pela compra de ouro ilegal.

Os mandados da Operação Bal foram autorizados pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.

* Com informações da Rádio Nacional