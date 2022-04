Prédio desaba e mata três pessoas em Vila Velha, no Espírito Santo

Um prédio desabou na cidade de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente, na noite de ontem (21), deixou três mortos. Uma pessoa ficou ferida.

Os bombeiros e a prefeitura da cidade iniciaram as buscas por vítimas no local logo após o desabamento. A procura seguiu ao longo da noite e terminou na madrugada de hoje (22) quando as vítimas foram localizadas.

A primeira foi uma mulher, retirada com vida. Ela informou aos bombeiros que haveria outras três pessoas no prédio desabado. Uma das vítimas, uma adolescente, ainda estava viva enquanto as equipes de resgate tentavam retirá-la dos escombros. Mas também não resistiu e morreu.

Uma outra mulher e um homem de 70 anos também foram encontrados pelos grupos de resgate, ambos sem vida. Prefeitura e Corpo de Bombeiros ainda não divulgaram informações sobre possíveis causas do desabamento. Os nomes das vítimas também não foram informados.