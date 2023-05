Prefeitura do Rio apresenta plano de prevenção à violência nas escolas

O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, esteve nesta quinta-feira (4) na Câmara Municipal do Rio para apresentar as ações de prevenção adotadas na rede de educação da cidade em meio à onda de preocupação após os ataques a escolas em São Paulo e Santa Catarina. A rede pública de ensino do Rio conta com 1.549 escolas.

No encontro com os parlamentares, Ferreirinha apresentou as ações tomadas pela Secretaria, como a criação de uma Gerência de Segurança Escolar, em janeiro deste ano, e o recente o lançamento do aplicativo Escola Segura. O aplicativo permite aos gestores escolares relatar casos de violência entre estudantes, confrontos armados no entorno e disponibiliza um botão para emergências.

“É uma ferramenta extremamente inovadora, para que, de uma forma muito rápida, a gente possa ter o nosso protocolo, monitoramento e apoio às escolas cada vez mais forte e mais presencial”, avaliou.

O aplicativo tem uma função simples e intuitiva e a equipe gestora deve identificar qual é o tipo de situação apontada na respectiva escola. É possível reportar operações policiais, furto, roubo e vandalismo, violência entre estudantes, ameaça de ataque à escola, ataque com arma de fogo, entre outros.

O representante da Guarda Municipal, inspetor Geciel Martins, falou das iniciativas da instituição na proteção das escolas nas últimas semanas. Ele destacou o trabalho do grupamento especial de ronda escolar, criado em 1998, e que hoje atua em 953 das 1.549 escolas municipais. “É um trabalho que já vem acontecendo”, explicou.

Segundo o vereador Célio Lupparelli (PSD), uma nova reunião está prevista para acontecer no dia 18 deste mês. “No próximo encontro queremos contar também com a presença dos conselhos tutelares e da rede privada de educação”.