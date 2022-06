Procissão de Corpus Christi volta a ocorrer em Santana de Parnaíba

Depois de dois anos sem ser realizada devido à pandemia de covid-19, a tradicional procissão de Corpus Christi, em Santana de Parnaíba, no interior paulista, volta a ser realizada hoje (16) às 16 horas, após missa campal celebrada pelo bispo diocesano, dom Vicente Costa.

O trajeto por onde passa a procissão, no centro histórico da cidade, é decorado por um tapete de aproximadamente 850 metros, feito de serragem colorida, com ilustrações que fazem alusão a passagens bíblicas.

O tapete é confeccionado desde as primeiras horas da manhã por fiéis, moradores e visitantes, que utilizam, além da serragem, pó de café, casca de ovo moída e argila, entre outros produtos. Segundo a prefeitura da cidade, a tradição de enfeitar as ruas com o tapete já dura 55 anos.