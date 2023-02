Rede de coworking tem vagas para cursos em São Paulo

A rede de coworking pública Teia (espaço de trabalho compartilhado), ligada à Prefeitura de São Paulo, está com inscrições abertas para workshops e oficinas gratuitas nas regiões norte e oeste da capital. O prazo termina amanhã (6). O espaço também pode servir para a realização de reuniões e encontros de empreendedores.

Na próxima terça-feira (7), o Teia Butantã recebe o workshop Descubra qual o tipo de empreendedor você é?. No encontro, os participantes irão aprender de forma prática, exercícios para identificar que tipo de empreendedores eles são, as suas maiores dificuldades e como superá-las para melhorar o seus negócios. Os interessados poderão contar, ainda, com o atendimento dos técnicos da Ade Sampa, que oferecem suporte aos empreendedores.

Na zona norte, o Teia Cachoerinha recebe o Estamparia com Estêncil, modalidade artística que dará oportunidade ao participante de criar uma estampa exclusiva. Serão quatro encontros para aprender e desenvolver a técnica de criar estampas com Estêncil. A unidade do Teia fica na Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades (Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso), as aulas começam no dia 07 e terminam no dia 10 de fevereiro, sempre às 13h.

Serviço

Oficina Estamparia com Stencil

Local: Teia Cachoeirinha

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades (Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso)

Dias: 07 a 10 de fevereiro

Horário: 13h

Inscrições até 06 de fevereiro: bit.ly/teiaestampa1

Workshop Descubra qual o tipo de empreendedor você é?

Local: Teia Butantã

Endereço: Rua Nella Murari Rosa, 40 – Jardim Olympia (Cresan Butantã)

Dia: 07 de fevereiro

Horário: 10h às 13h

Inscrições até 06 de fevereiro: app.adesampa.com.br/programs