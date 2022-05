São Paulo: GT definirá estratégias para melhoria das linhas 8 e 9

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a concessionária ViaMobilidade criaram um grupo de trabalho para definir medidas e traçar novas estratégias que melhorem o atendimento prestado ao cidadão nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, concedidas à iniciativa privada.

O acordo foi feito ontem (26) em uma reunião feita a pedido do governador Rodrigo Garcia, que cobrou ações para solucionar as constantes falhas que têm ocorrido nas duas linhas operadas pela ViaMobilidade.

Entre as medidas já definidas estão a cessão pela CPTM das plataformas 3 e 4 da estação Barra Funda para facilitar a operação da ViaMobilidade com a Linha 8-Diamante, permitindo a diminuição do tempo de intervalo entre os trens. Com isso, a concessionária irá operar com quatro plataformas na estação.

Além disso, a CPTM disponibilizará peças e ou estruturas sobressalentes para a ViaMobilidade, com todo o apoio técnico necessário e compartilhará o equipamento utilizado nas madrugadas para manutenção de via.

“Faremos reuniões frequentes para acompanhamento das ações buscando as melhorias necessárias aos cidadãos. Tanto CPTM como ViaMobilidade estão empenhadas em atender a determinação do governador Rodrigo Garcia e encontrar soluções para os problemas que estamos passando”, ressaltou o Secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli.

Concessão

As Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda foram concedidas à iniciativa privada em um leilão ocorrido em março de 2021. A ViaMobilidade apresentou a melhor oferta, com ágio de 202% sobre o valor mínimo e investimento de R$ 980 milhões. A concessão será de 30 anos e começou em janeiro deste ano.

O contrato prevê que a ViaMobilidade invista R$ 3,8 bilhões distribuídos nos primeiros anos da concessão, contemplando reforma de 30 estações, ampliação de seis e a construção de uma nova estação.

Também está prevista a modernização e implantação de novos sistemas de telecomunicação, repotencialização do sistema de energia e adequações nos sistemas de via permanente.

Além disso, faz parte da lista das obrigações a aquisição de 34 trens novos, a renovação do pátio de Presidente Altino e investimentos para transferir as atividades de manutenção da CPTM para um novo pátio.

A próxima reunião do grupo será na semana do dia 6 de junho.