São Paulo: sete escolas de samba fecham os desfiles do Grupo Especial

Sete escolas de samba participam do desfile no segundo dia de apresentações do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, começando às 22h30 da noite deste sábado (23) e seguindo pela madrugada de domingo (24), no Sambódromo do Anhembi. Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro e Império de Casa Verde entram na avenida.

Os desfiles do Grupo Especial começaram na noite de ontem (22), também com sete agremiações: Acadêmicos do Tucuruvi, Colorado do Brás, Mancha Verde, Tom Maior, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real.



Desfile da Escola de Samba Colorado do Brás, com o enredo Carolina – A Cinderela Negra do Canindé, no sambódromo do Anhembi. – Rovena Rosa/Agência Brasil

O prefeito Ricardo Nunes, que participou da abertura do evento, avaliou que este é um momento de muita emoção. “E o nome do carnaval deste ano tem tudo a ver: Carnaval da Vida. Estamos todos vacinados, sem máscara, os índices [de casos de covid-19] estão bons. O carnaval é patrimônio da cidade de São Paulo, que é a capital da vacina. Em resumo, é muita felicidade, muita alegria”, disse.

Para sexta-feira (29) está marcado o Desfile das Campeãs com a participação de oito agremiações: a campeã do Grupo de Acesso II, a primeira e a segunda colocadas do Grupo de Acesso I, além das cinco primeiras do Grupo Especial.

Carnaval de rua

A prefeitura anunciou que, no mês de julho, será realizada uma grande festa de carnaval de rua. Segundo Nunes, os grandes blocos foram muito conscientes e aceitaram o apelo da prefeitura de não desfilarem agora.

“Estamos tendo pequenos movimentos nos bairros, sem nenhum problema até agora. É um movimento totalmente natural dentro do processo, o que nos dá uma responsabilidade ainda maior, junto com a secretária [municipal] de Cultura, Aline Torres, e do governador, Rodrigo Garcia, de promover uma grande festa de carnaval de rua em 16 e 17 de julho”, disse Ricardo Nunes, conforme nota divulgada pelo município.

Transporte

A empresa SPTrans, responsável pelos ônibus da capital paulista, montou um esquema especial de transporte para atender ao público dos desfiles. Duas linhas de ônibus especiais foram ativadas para facilitar o deslocamento do público ao evento, ligando o Sambódromo às estações Tietê e Barra Funda do Metrô.

Desfile de blocos

A prefeitura de São Paulo informou, em nota, que nenhum bloco de rua comunicou a intenção de ocupar as vias da cidade com desfile, o que havia sido solicitado em reunião na última quarta-feira (20) com organizadores dos coletivos para que o município pudesse posicionar equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para monitorar o trânsito e efetuar eventuais desvios e destacar equipes de limpeza.

Mesmo assim, as subprefeituras escalaram 100 funcionários para cuidar da zeladoria e 18 equipamentos, entre eles, sete caminhões pipas; seis basculantes; duas varredeiras e três compactadores para atuar nas ruas se necessário, além de 400 agentes da CET que estão de prontidão.

Neste sábado (23), um bloco se concentrou entre o cruzamento das ruas Tagipuru com a Alfredo de Castro, na Barra Funda, conforme informou o município. As equipes de zeladoria acompanhavam o trajeto e farão o serviço de limpeza da via após o encerramento.

Outro bloco se concentrou na Rua General Vitorino Monteiro, na região da Lapa, e equipes de limpeza e da CET estavam no local acompanhando o desfile e executando o serviço na via. Já na Praça Otávio Peres Belasco e Rua Conselheiro Ramalho, blocos de ruas se concentraram com acompanhamento das equipes de limpeza e a CET.

Na Rua Coronel Melo de Oliveira, uma equipe foi deslocada ao endereço para executar a limpeza e a remoção de detritos do local onde ocorria um desfile.

Ontem (22), integrantes de blocos carnavalescos ocuparam a Rua Conselheiro Brotero, na Santa Cecília, e a Rua Iquiririm, no Butantã, também com acompanhamento da CET e ação posterior das equipes de limpeza.

Matéria ampliada às 20h46 com informações sobre o desfile de blocos.