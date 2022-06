Semana começa gelada na região metropolitana de São Paulo

A semana começou gelada com pouca nebulosidade e temperaturas mínimas oscilando em torno dos 6,7°C na capital paulista, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo (CGE).

As estações meteorológicas da prefeitura indicaram que a mínima absoluta de hoje (13) atingiu 0,7°C na região de Engenheiro Marsilac, no extremo sul da cidade. A madrugada mais fria do ano continua sendo a do dia 20 de maio, quando houve o registro de 6,3°C em média na cidade e 1,1°C na Capela do Socorro, Zona Sul.

No decorrer do dia, o predomínio de sol ajuda a diminuir um pouco a sensação de frio, mas as temperaturas não sobem muito e não devem passar dos 16°C. A umidade relativa do ar pode atingir valores próximos aos 40%. No final da tarde, a nebulosidade aumenta um pouco com a chegada da brisa marítima, porém não há previsão de chuva.

Os próximos dias seguem com sol e temperaturas em gradativa elevação. As madrugadas continuam geladas na região metropolitana de São Paulo. A terça-feira (14) começa com muito frio, com os termômetros oscilando em torno dos 9°C durante a madrugada. A temperatura máxima não deve superar os 17°C. Não há condições para chuva na capital paulista.

Na quarta-feira (15), o sol predomina e favorece a gradativa elevação das temperaturas, mas a sensação de frio ainda deve persistir, com mínimas em torno dos 10°C durante a madrugada e máximas abaixo dos 19°C no período da tarde.