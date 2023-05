Seminário discute políticas públicas para a juventude

Cerca de 300 gestores municipais de juventude de todo o país se reúnem nesta terça (30) e quarta-feira (31) no Seminário Nacional de Gestores e Gestoras Municipais de Juventude, no Museu Nacional da República, em Brasília. A proposta é promover a municipalização de políticas públicas de juventude.

“Com este encontro, a Secretaria Nacional de Juventude dá continuidade ao processo de reconstrução do diálogo com os gestores de políticas públicas para juventude, iniciado durante seminário que reuniu gestores estaduais e de municípios com mais de 500 mil habitantes no final de março, em Brasília.”

De acordo com a secretaria, o seminário deve debater as perspectivas para a Política Nacional de Juventude; desafios orçamentários para a implementação de políticas públicas; e a participação da juventude na elaboração do plano plurianual (PPA), que define as prioridades do governo para os próximos quatro anos.

Durante o seminário, será discutida ainda a reconstrução do Fórum de Gestores Municipais de Juventude, que reúne gestores de juventude para acompanhar políticas públicas, promover a cooperação técnica e política, subsidiar a formulação da Política Nacional de Juventude e criar estratégias de cooperação internacional com entidades que tenham fins semelhantes.