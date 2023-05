Sindicatos e prefeitura do Rio celebram 1° de Maio em Madureira

O Dia do Trabalhador é celebrado nesta segunda-feira (1º), durante todo o dia, por centrais sindicais e pela prefeitura do Rio de Janeiro. O Festival do Trabalhador começou às 9h da manhã e se estenderá até o início da noite no Parque Madureira, na zona norte da cidade. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), União Geral dos Trabalhadores (UGT) e Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB).

Às 11h, houve ato ecumênico. Outro, com falas das lideranças sindicais, será às 15h30, além de shows do grupo de samba feminino Moça Prosa, às 16h30, e do cantor Diogo Nogueira, às 18h.

Segundo a prefeitura, o festival terá cadastro de trabalhadores para banco de empregos, vagas para pessoas com deficiência, jovem aprendiz e estágio, inscrição para cursos e orientação sobre elaboração de currículo.

A diretora de comunicação da CTB no Rio de Janeiro, Ana Paula Brito, destaca a importância de o ato ocorrer fora da região central, levando atividades políticas e culturais para a zona norte.

“Vamos fazer uma grande festa popular, com a cara, presença e coragem do povo, para debater nossas pautas e também celebrar nossa cultura”, disse ela, em texto divulgado à imprensa pela prefeitura do Rio.

Também serão oferecidos, durante o evento, serviços como postos de vacinação, cadastro único para programas sociais, feira cultural e de artesanato, distribuição de mudas, homenagens a trabalhadores, serviços do INSS e do Ministério da Previdência Social.

O secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes, disse que a iniciativa tem como objetivo estimular o debate de políticas que garantam novos direitos para os trabalhadores cariocas.

“É um dia especial, de celebração e de luta por mais direitos. Queremos mais empregos verdes. A prefeitura do Rio celebra nessa data as lutas históricas dos trabalhadores olhando também para os desafios do presente e do futuro. O Rio tem o potencial de se transformar, em período curto, na capital nacional dos empregos verdes. Portanto, o 1º de maio é uma data para celebração e defesa de mais direitos. Queremos transformar o Rio na capital nacional dos empregos verdes”, afirmou.

Programação

14h – Corrida de entregadores de bicicleta de carga

14h30 – Homenagem da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

15h30 – Fala das liderenças sindicais

16h30 – Moça Prosa

18h – Diogo Nogueira