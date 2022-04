SP: desfile das escolas de samba terá noite nublada, mas sem chuva

Em São Paulo, oito escolas de samba do Grupo de Acesso I irão desfilar nesta quinta-feira (21) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, que volta a abrir depois de dois anos fechado devido à pandemia de covid-19.

Quem vai para o Sambódromo neste feriado de Tiradentes pode esperar tempo firme. De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências da capital paulista, nesta quinta-feira (21), a máxima pode chegar aos 26°C e a mínima 15ºC, enquanto os menores índices de umidade do ar permanecem acima dos 42%.

De acordo com os meteorologistas do CGE, as condições atmosféricas se mantêm estáveis, com predomínio de sol entre poucas nuvens, baixa umidade do ar e sem previsão de chuva.

Final de semana

A sexta-feira (22) também será marcada por tempo seco e estável, informou o CGE. Madrugada com termômetros em média na casa dos 16°C, predomínio de sol entre poucas nuvens no decorrer do dia e temperatura máxima de 28°C, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 35%. No fim da tarde, com a chegada da brisa marítima a nebulosidade volta a aumentar, mas não há previsão de chuvas.

O sábado (23) também deve ser de tempo seco, predomínio de sol ao longo dia e sem previsão de chuvas significativas para a capital paulista. Durante a madrugada os termômetros devem registrar média de 17°C e a máxima chega aos 30°C nas horas de maior aquecimento no período da tarde. Umidade do ar em queda, com os menores valores na casa dos 33% e sem previsão de chuva significativa.