SP: em dia de greve de ônibus, trens da Linha 9 apresentam problemas

Os paulistanos estão enfrentando muitos problemas para se deslocar pela cidade nesta quarta-feira (29). Além da greve de ônibus, os passageiros de transporte público encontram problemas também na Linha 9-Esmeralda de trens.

Segundo a concessionária Via Mobilidade, que administra a linha, houve falha em um trem na região do Grajaú por volta das 14h48 de hoje, fazendo com que os trens passassem a transitar de forma parcial entre as estações Osasco e Jurubatuba.

A concessionária não informou a previsão para a normalização do serviço.

Nas redes sociais, internautas reclamaram do problema na Linha 9-Esmeralda e postaram fotos e diversos vídeos de passageiros caminhando nos trilhos.