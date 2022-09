Tentativa de assalto destrói agência da Caixa no Rio de Janeiro

Uma tentativa de assalto durante a madrugada de hoje (2) deixou uma agência bancária destruída e outra danificada na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, policiais do 18º batalhão (BPM – Jacarepaguá) que faziam a patrulha na região ouviram disparos de arma de fogo e se dirigiram ao local, na Praça Jauru.

“Ao acessar a Estrada do Tindiba, as equipes do 18º BPM depararam-se com carros tentando bloquear a via e indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, ocorrendo reação”, informou a PM.

Segundo a Polícia Militar, foram localizados e apreendidos R$ 450 em espécie e um objeto perfurante em forma de cruz retorcida, mas não houve prisões. A perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal.

A Polícia Federal informou que foi acionada e direcionou a perícia técnica para o local, além do esquadrão anti-bomba e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil.

Não há confirmação de explosão por parte dos órgãos oficiais, mas fotografias publicadas pela imprensa mostram a agência da Caixa Econômica Federal destruída, com portas e paredes de vidro estilhaçadas e o forro do teto caído. A agência do Santander aparece apenas com vidros quebrados.

Segundo a Caixa, as informações sobre os “eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais” e o banco “coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes”.

“O banco aguarda liberação da perícia pelos órgãos de segurança, que já se encontram na localidade, para avaliar o prazo de reabertura da Agência Praça Jauru (RJ)”, informou a Caixa.

O Santander confirmou a tentativa de furto na agência da Praça Jauru e disse que o banco está colaborando com as investigações policiais.