Traineira naufraga no Rio e deixa pelo menos três mortos

Uma traineira que navegava pela Baía de Guanabara naufragou na tarde de (5), deixando pelo menos três mortos. Cinco pessoas estão desaparecidas. Segundo a Marinha do Brasil, o acidente aconteceu nas proximidades da Ilha do Governador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 14 pessoas a bordo, das quais seis foram resgatadas com vida. Os bombeiros prestaram os primeiros-socorros e encaminharam as vítimas para a Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador.

Os três mortos são adultos. Entre os desaparecidos há uma criança e um adolescente. As buscas estão sendo feitas com a participação de mergulhadores, lanchas, moto aquática e aeronaves, além de contar com o apoio da Capitania dos Portos.

A Marinha informou que um procedimento interno será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os pacientes encaminhados ao CER já receberam alta.