Alckmin e representante da UE falam em acelerar acordo com Mercosul

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se reuniu nesta sexta-feira (17) com a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, para tratar das relações entre o Brasil e o bloco europeu, além do acordo multilateral com o Mercosul. Na ocasião, as duas lideranças reafirmaram a intenção de acelerar o acordo entre os blocos econômicos. O encontro ocorreu durante o lançamento do Mapa Bilateral de Investimentos Brasil-União Europeia, estudo publicado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em Brasília.

Alckmin destacou que a União Europeia (UE) é o maior investidor do mundo no Brasil e que pretende fortalecer essa parceria por entender que os europeus compartilham valores e princípios, como o do desenvolvimento sustentável, inclusivo e com estabilidade. A negociação entre os países do Mercosul e da União Europeia começou em 1999, mas só avançou em 2019, após a conclusão das questões comerciais e de aspectos políticos e de cooperação.

Atualmente, o tratado comercial está em fase de revisão. Segundo Margrethe Vestager, a conclusão do acordo é uma prioridade para a Comissão Europeia. “Para nós, finalizar as negociações do acordo Mercosul União Europeia é absolutamente prioritário. É um momento muito importante para acelerar a finalização e este é o momento para fazer as coisas acontecerem”, afirmou a enviada da Comissão Europeia.

A vice-presidente executiva disse ainda que 50% do investimento estrangeiro direto no Brasil é de origem europeia e que se orgulha em ver a quantidade de empresas do continente atuando no país. “Esperamos desenvolver parcerias estratégicas, entre elas a de mineração sustentável. Vamos deixar pra trás a mineração antiga, em que ocorria a exploração franca e clara da natureza e das pessoas, em particular deslocando e retirando as matérias-primas dos locais explorados, agora em busca de um equilíbrio muito mais adequado, no qual o compartilhamento do valor agregado obtido seja feito de modo mais adequado e justo”, disse.

Nesse contexto, Alckmin destacou os esforços do governo brasileiro para recolocar o país “no combate às mudanças climáticas, desmatamento ilegal zero, transição energética, descarbonização e hidrogênio verde”. Nas próximas semanas deve ser agendada uma visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as negociações deverão ser “intensificadas” a partir de agora.

Mapa Bilateral de Investimentos Brasil-União Europeia

O Mapa de Investimentos Bilaterais Brasil – União Europeia, publicado durante o encontro entre o vice-presidente e a representante da UE, consiste no levantamento e na análise de dados oficiais e de anúncios de novos projetos que traçam um panorama da relação de investimentos entre as duas regiões. O estudo mostra a distribuição desses investimentos entre os Estados-Membros do bloco e, também, nos estados brasileiros, provendo informações de nível setorial.

Esta é a segunda versão do levantamento que, a partir de uma análise de cenário realizada pelo setor de Inteligência de Mercado da ApexBrasil, mapeia as oportunidades de negócios mais promissoras entre o bloco e o país. Nessas análises, são encontradas informações relativas a projetos, valores e empregos decorrentes de operações de investimento de empresas estrangeiras no Brasil e brasileiras no exterior. O objetivo é traçar um panorama da relação de investimentos entre as duas regiões.