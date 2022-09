Arrecadação do MJ com leilões ultrapassa R$ 10 milhões em agosto

Mais de R$ 10 milhões foram arrecadados em agosto, em 11 estados e no Distrito Federal, com os 50 leilões realizados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Na lista dos 326 ativos que foram arrematados destaque para seis imóveis que geraram receita de R$ 3,2 milhões. Um deles é uma casa situada no bairro Butantã, em São Paulo, vendida por R$ 454 mil. Também foi arrematado um apartamento em Sorocaba por R$ 151 mil.

Os leilões também tiveram venda de veículos. Somente com quatro aeronaves, foram arrecadados R$ 2 milhões. Uma delas da Beech Aircraft, por R$ 417 mil. Já os demais veículos somam 297 itens que renderam R$ 4,9 milhões. Também foram arrematados bens menores como pulseiras e colares de prata. Com esses e outros itens foram arrecadados R$ 131 mil.

Segundo o Ministério da Justiça, o valor arrecadado com a descapitalização de criminosos volta para a sociedade por meio de investimentos em políticas de segurança pública e de combate às drogas, além da aplicação de recursos na capacitação de profissionais e no desenvolvimento de projetos de âmbito nacional.

“Os recursos são aplicados, também, na destinação de equipamentos para os órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), como as polícias militares, civis e corpos de bombeiros militares”, informou a pasta.

Arrecadação no ano

Nos primeiros oito meses deste ano, foram arrecadados mais de R$ 74 milhões em 249 leilões, com mais de 3.800 ativos arrematados. Os interessados em adquirir os ativos que ainda estão disponíveis para lances devem acessar a página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que irá direcioná-los aos sites dos leiloeiros parceiros da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.