Codevasf lança Geoportal com informações sobre bacias hidrográficas

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) lançou uma ferramenta que disponibiliza indicadores geográficos e dados sobre bacias hidrográficas e municípios na área de atuação da empresa. O Geoportal Codevasf tem por meta dar suporte a iniciativas de desenvolvimento regional e de conhecimento de territórios e projetos da companhia.

Por meio de informações, é possível obter orientação técnica de ações da Codevasf para análise de características específicas de cada estado e município e para identificação de oportunidades de desenvolvimento nas diferentes áreas de atuação da empresa. As informações estão disponíveis para outros órgãos de governo e para a sociedade.

“O usuário do Geoportal Codevasf poderá acessar dados sobre a realidade de determinado município em relação a segurança hídrica e esgotamento, por exemplo. No campo Dados Estatísticos é possível ter acesso a dados e indicadores socioeconômicos dos 2.675 municípios que se encontram na área de atuação da companhia, como Produto Interno Bruto dos Municípios (PIB-M), Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e coeficiente de Gini, usado para medir a concentração de renda.

A composição desses indicadores sociais também está detalhada, o que facilita o entendimento e o uso dos dados”, informou a Codevasf.

Mais opções

Acrescentou que outras funcionalidades de geoinformação estão sendo desenvolvidas, como observatórios temáticos e geoserviços. Essas funcionalidades serão voltadas para a implementação de políticas públicas para o desenvolvimento regional sustentável, com foco na redução das desigualdades regionais nos 15 estados em que a companhia atua e no Distrito Federal.

No geoportal também estão disponíveis para consultas o Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Planvasf), o Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba (Planap), os planos de nascentes de diversas bacias hidrográficas e os Cadernos de Caracterização, que disponibilizam informações sobre unidades da federação inseridas em novas áreas de atuação da Codevasf.