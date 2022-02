Distrito Federal começa a pagar benefício DF Social

O governo do Distrito Federal (GDF) está pagando, desde sexta-feira (25), o benefício DF Social de R$ 150 a 51,52 mil famílias com renda per capita até meio salário-mínimo, inscritas no Cadastro Único. Criado em dezembro, o benefício tem por objetivo fortalecer as famílias vulneráveis afetadas diretamente pelos efeitos econômicos da pandemia de covid-19.

De acordo com o GDF, mesmo os beneficiários que perderam o prazo para retirar o cartão poderão receber o benefício por pix, via aplicativo BRB Mobile.

Para pleitear a inclusão no DF Social, o interessado precisa estar inscrito no Cadastro Único, ter renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo, ser correntista do BRB e morar no Distrito Federal.

“As famílias que, por algum motivo, perderam o prazo para retirar o cartão do DF Social não precisam se preocupar. A partir de sexta (25), o beneficiário pode fazer movimentações bancárias via Pix pelo aplicativo BRB Mobile, pagar boletos ou sacar o dinheiro em qualquer posto do BRB Conveniência”, informou, em nota, a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Ainda segundo o GDF, quem perdeu o prazo pode retirar o cartão nas agências do BRB a partir de 3 de março. Para saber quando e onde retirar o documento, o beneficiário deve acessar o site do GDF Social e comparecer à agência bancária na data marcada, portando documento com foto.

´Por meio do site GDF Social é possível ao cidadão confirmar se está entre os beneficiários do programa. Basta informar CPF e data de nascimento.

“Após esse procedimento, aparece mensagem na tela informando se a pessoa está ou não na lista. Caso seu nome não apareça no site, é preciso agendar atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) pelo 156 ou pelo site da Sedes, informa o GDF.