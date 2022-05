Dólar fecha em leve alta após Fed publicar documento sobre juros

O dólar fechou o dia com alta de 0,17%, cotado a R$ 4,821, após forte volatilidade inicial nas negociações. O fator impactante no pregão da divisa norte-americana foi a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o equivalente ao Banco Central dos Estados Unidos).

O documento confirmou as previsões de autoridades financeiras de que o Fed manteria o incremento na taxa de juros de 0,5%. Todos os participantes da reunião de política monetária realizada em 3 e 4 de maio apoiaram o aumento de 0,5% ponto para combater a inflação, “que se tornou o maior obstáculo para o crescimento da economia norte-americana”, disse a ata.

Pouco antes do fechamento de hoje (25), o dólar apresentava leve queda de 0,16%. Entretanto, compradores impulsionam a recuperação perante o real e influenciaram na alta.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores do Brasil, terminou o dia estável. O índice fechou acima da marca dos 110 mil pontos, em 110.579,81, e soma quatro pregões seguidos de alta. Petrobras e Vale tiveram valorização e puxaram o mercado brasileiro.

*Com informações da Reuters.