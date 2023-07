Expo Favela Innovation Rio de Janeiro começa neste sábado

Começa neste sábado (29) e vai até segunda-feira (31) a Expo Favela Innovation Rio 2023, na Cidade das Artes, na zona oeste da cidade. A feira de empreendedorismo, que estabelece conexões entre favela e asfalto, tem ingressos disponíveis pelo site. O evento é uma iniciativa da Favela Holding, sendo produzido pela InFavela, em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa). Menores de 14 anos e maiores de 65 anos não pagam.

A promoção terá palestras com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, com o tema Reflexões sobre economia, favela e direitos humanos; a atriz Regina Casé, com o tema Educação antirracista, o que você está fazendo?, os rappers MV Bill e Nega Gizza, com o tema Rap é compromisso, entre outras conferências, além de exposições, contação de histórias, lançamento de livros, workshops e shows.

Empreendedorismo

Também será apresentada pesquisa sobre empreendedorismo realizada pelo Instituto Data Favela, por seu fundador Renato Meirelles. Segundo o estudo, quase 40% dos moradores de favelas no Rio de Janeiro têm negócio próprio, e para 23% essa é a principal fonte de renda. Entre aqueles que não têm um negócio próprio, 22% têm a intenção de começar a empreender nos próximos 12 meses.

“Quando falo que a favela não é carência, mas uma grande potência, é uma forma de corrigir o olhar recheado de compaixão equivocada e preconceito por uma região que produz e consome R$ 208 bilhões por ano. Portanto, é importante olhar a potência dessas pessoas, não apenas olhar para o que falta para elas. E a Expo Favela Innovation chegou para potencializar ainda mais. É muito importante [que a promoção] também venha a ser um lugar em que os empreendedores do asfalto se reconheçam, trazendo a oportunidade para os empreendedores da favela se conectarem com eles, tornando-se o berço do empreendedorismo em que todos possam chamar de seu”, afirmou, em nota, Celso Athayde, idealizador do evento.