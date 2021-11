IBGE faz teste do Censo 2022 em comunidade quilombola

Recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fazem (24) um teste do Censo 2022 na comunidade quilombola Campinho da Independência, em Paraty, no sul fluminense. Neste censo, pela primeira vez, o IBGE fará um recorte específico sobre as características demográficas, sociais e econômicas dos quilombolas, de acordo com o instituto.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As comunidades remanescentes de quilombos, agrupamentos formados por escravos que escapavam do cativeiro para se libertar dessa condição, são grupos reconhecidos pela Constituição de 1988 como portadores de direitos territoriais coletivos.

, serão testados protocolos sanitários de segurança, normas de abordagem e o questionário específico para essas populações.

Os testes para o Censo 2022, voltados para a população em geral, começaram em vários municípios brasileiros, nas 27 unidades da Federação, no dia e se estenderão até meados .

O Censo 2022 começa em junho do ano que vem e visitará todos os domicílios do país.